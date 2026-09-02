Cezaevinde açlık grevine başlamıştı: Başaran Aksu'ya doktor kontrolü yapılmadı vitaminleri verilmedi

Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'yu cezaevinde ziyaret eden Reyhan Aksu, tutuklu sendikacının sağlık durumu ve eylemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tutukluluğunun 7'nci gününde açlık grevine başlayan Aksu'nun moralinin yüksek olduğunu bildiren Reyhan Aksu; Başaran Aksu'nun bu süreçte yalnızca şeker ve tuz tüketebildiğini, kendisine başka bir gıda veya takviye verilmediğini aktardı.

ADLİ TUTUKLULAR DA AÇLIK GREVİNE KATILDI

Reyhan Aksu ayrıca, aynı koğuşta bulunan iki adli tutuklunun da Başaran Aksu'ya destek vermek amacıyla açlık grevine başladığını duyurdu.

Başaran Aksu

"CEZAEVİNE GİRDİĞİNDEN BERİ DOKTOR KONTROLÜ YAPILMADI"

Reyhan Aksu'nun açıklamasına göre; Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, cezaevine girdiği günden bu yana herhangi bir doktor kontrolünden geçirilmedi ve alması gereken vitaminler de kendisine temin edilmedi.

Reyhan Aksu, Aksu’nun sağlık sorunlarına rağmen talepleri karşılanıncaya kadar açlık grevine devam edeceğini özellikle belirttiğini aktardı.

BAŞARAN AKSU CEZAEVİNDEN SESLENDİ

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası da Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Başaran Aksu'nun 1 Eylül Salı günü kaleme aldığı mektubu kamuoyuyla paylaştı.

Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, cezaevinden gönderdiği mektupta işçi sendikalarının patronlar, patron örgütleri, devlet ve siyasi iktidar karşısında işçilerin haklarını tavizsiz savunması gerektiğini vurguladı. Aksu, tutuklanmalarının "holding merkezleri, patron örgütleri ve sarı sendika lobilerinin tertip ve talebiyle sipariş usulü" gerçekleştiğini savundu.

Maden işçilerinin bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde yürüttüğü mücadelenin holdingleri ve uluslararası tekelleri rahatsız ettiğini öne süren Aksu, "Korkmuyoruz, eğilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mektubunda sendikal örgütlenmenin önündeki engellere, iş cinayetlerine, grev yasaklarına ve ağır geçim koşullarına da dikkat çeken Aksu; cezaevinde başlattığı açlık greviyle "her evde yaşanan açlık tehlikesine işaret etmeyi" amaçladığını belirtti.

TALEPLERİNİ BİR BİR SIRALADI

Aksu, işçilerin sendikal hak ve özgürlükleriyle ilgili mücadele ve eylemlerin Türk Ceza Kanunu’nun 216, 217, 217/A ve 299. maddeleri üzerinden bastırıldığını savunarak taleplerini şöyle sıraladı:

Anayasa’nın tanınmayan 51. maddesi kaldırılmalıdır.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kaldırılmalıdır.

Halkın barınma, beslenme, ısınma hakları garanti edilerek kölelik ilan edilmeli ya da bu RİYAKÂRLIĞA son verilmelidir.

4 kız çocuğu babası, 22 yıllık madenci ve 23.552,00 TL emekli maaşıyla geçimini sağlayan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gökay ÇAKIR derhal serbest bırakılmalıdır.

Sendikamız Bağımsız Maden İşçileri Sendikası’nın genel merkezine en yakın cezaevi olan Akhisar Cezaevi’ne sevkim sağlanmalıdır.

Gökay Çakır - Başaran Aksu

SENDİKACILAR SOMA'DA BİR ARAYA GELECEK

Öte yandan Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, Gökay Çakır ve Başaran Aksu ile dayanışma için Manisa'nın Soma ilçesinde bir araya geleceklerini bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada 4 Eylül Cuma günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek eylemle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"26 Ağustos tarihinde, Doruk Madencilik ve Eti Gümüş Madencilik işçilerinin Enerji Bakanlığı önünde direnişi devam ederken tutuklanan Genel Başkanımız Gökay Çakır ve Başaran Aksu için Soma’da bir araya geliyoruz. Tüm madencileri ve madenci dostlarını bu hukuksuz tutuklamaya karşı birlik olmaya çağırıyoruz. Soma Bağımsız Maden İş Genel Merkezi"

NE OLMUŞTU?

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile sendikanın Eğitim ve Örgütlenme Sorumlusu Başaran Aksu, maden işçilerinin Yıldızlar SSS Holding'e karşı ödenmeyen ücret ve tazminat hakları için yürüttüğü eylemler kapsamında gözaltına alınmalarının ardından tutuklandı.

Aksu, Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki maden işçileri eyleminde; Gökay Çakır ise Manisa Soma'daki sendika genel merkezinde gözaltına alınmıştı. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen Çakır ve Aksu, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.