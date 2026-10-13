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Cezaevi firarisinin ilk icraatı pahalıya patladı

Afyonkarahisar'da, sahibinin çalışır vaziyette bıraktığı 2 milyon liralık aracı çalan şüpheli, polisin takibiyle 3 saatte yakalandı. Aynı gün cezaevinden firar ettiği belirlenen şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

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Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne müracaatta bulunan M.K., simit almak amacıyla durduğu işletmenin önüne çalışır vaziyette bıraktığı 2 milyon TL değerindeki aracının çalındığını söyleyip, şikayetçi oldu.

Cezaevi firarisinin ilk icraatı pahalıya patladı - Resim : 1

Cezaevi firarisi bazanın içinden çıktıCezaevi firarisi bazanın içinden çıktı

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde geniş çaplı inceleme ve kamera araştırması başlattı. Takip sonucunda çalınan aracın seyir halinde olduğu saptandı. Ekiplerin takibiyle şüpheli, çaldığı araçla yaklaşık 3 saat sonra yakalandı.

Cezaevi firarisinin ilk icraatı pahalıya patladı - Resim : 3

Gözaltına alınan şüphelinin sorgulamasında, aynı gün sabah Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği ve adli makamlarca arandığı ortaya çıktı.

Cezaevi firarisinin ilk icraatı pahalıya patladı - Resim : 4

Adı açıklanmayan firari, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Çalınan araç ise eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.

Cezaevi firarisinin ilk icraatı pahalıya patladı - Resim : 5

Öte yandan, şüphelinin çalışır halde bırakılan araca binip uzaklaştığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Cezaevi firarisinin ilk icraatı pahalıya patladı - Resim : 6

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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