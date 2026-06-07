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Halk TV Türkiye Çeşme’de ekmek fiyatı şaşkına çevirdi: Tam 1700 TL!

Çeşme’de ekmek fiyatı şaşkına çevirdi: Tam 1700 TL!

Çeşme’de bir işletmede satışa sunulan özel üretim ekmek, fiyatıyla görenleri şaşkına çevirdi. "Gerçek ekmek" olarak satılan ekmeğin 1700 TL olduğu görüldü.

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Çeşme’de ekmek fiyatı şaşkına çevirdi: Tam 1700 TL!
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İzmir’in Çeşme ilçesinde bugün çekilen bir fotoğraf dikkat çekti. Bir işletmenin vitrininde yer alan tahtada yazılan fiyat bilgisine göre, “gerçek ekmek olarak tanıtılan ürün bin 700 TL’den satışa sunuldu.

Tahtada yer alan yazıda ekmek için “kimsenin yapmadığı gerçek ekmek”, “saf, doğal”, “prebiyotik + probiyotik” ifadeleri kullanılırken, ürünün sınırlı üretim olduğu da belirtildi.

Çeşme’de ekmek fiyatı şaşkına çevirdi: Tam 1700 TL! - Resim : 1

5 bin 300 yıllık mumyanın mayasıyla ekmek pişirdiler5 bin 300 yıllık mumyanın mayasıyla ekmek pişirdiler

FİYATI GÖRENLER DÖNÜP BİR DAHA BAKTI

Ekmeğin fiyatı görenleri şaşkına çevirdi, fiyatı görenler dönüp bir daha baktı.

Çeşme’de çekilen görüntü, yüksek fiyatı nedeniyle kısa sürede merak uyandırırken, birçok kişi “Bir ekmek gerçekten nasıl bu kadar pahalı olabilir?” sorusunu gündeme taşıdı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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