Ceren Damar'ın katilinin avukatına "veri paylaşımı" cezasında ikinci kez bozma kararı

Çankaya Üniversitesi'nde öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel davasındaki tartışmalı savunmalarıyla hafızalara kazınan avukat Vahit Bıçak'ın, sosyal medyada bir vatandaşın kişisel bilgilerini izinsiz paylaşması nedeniyle yargılandığı davada ceza yeniden bozuldu. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını hukuki nitelemede yanılgıya düşüldüğü gerekçesiyle oy birliğiyle iptal etti.

Türkiye'yi sarsan cinayette, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde odasında kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından katledilmişti. Katil zanlısının avukatlığını üstlenen Vahit Bıçak, mahkemede Ceren Damar'ı hedef alan skandal savunmalarıyla kamuoyunun büyük tepkisini çekmişti.

Süreç içerisinde Bıçak'a sosyal medya üzerinden tepki gösteren İsmail Çolak adlı yurttaş hakkında, Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakaret suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Avukat Vahit Bıçak ise Çolak'ın kişisel bilgilerinin ve kimlik detaylarının açıkça yer aldığı bu iddianameyi kendi sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.

KİŞİSEL VERİLERİ İZİNSİZ PAYLAŞMAKTAN CEZA ALMIŞTI

BirGün'deki habere göre, İsmail Çolak'ın şikâyeti üzerine başlatılan hukuki süreçte avukat Bıçak hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan dava açıldı. Ankara Gölbaşı 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada suçun sabit görüldüğü belirtilerek Bıçak'a 2 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, sanık hakkında iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 8 aya indirmiş ve hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.

İSTİNAFTAN "YANILGI" GEREKÇESİYLE BOZMA

Kararın Anayasa Mahkemesi'ne taşınması ve ardından Yüksek Mahkeme'nin "adil yargılanma hakkının ihlal edildiği" yönündeki kararı sonrası yerel mahkeme dosyayı yeniden ele almıştı. Gölbaşı 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 18 Aralık 2025 tarihinde önceki kararında direnerek 1 yıl 8 aylık cezayı onaylamıştı.

Ancak avukat Vahit Bıçak'ın bu karara da itiraz etmesi üzerine dosya istinafa taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, yaptığı incelemede yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı buldu. İstinaf, yeniden bir hüküm kurulması gerekirken hukuki nitelemede yanılgıya düşülerek önceki kararın onaylanmasının kanuna aykırı olduğuna hükmetti. Oy birliğiyle alınan kararla dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere ilk derece mahkemesine geri gönderildi.