Çerçeve yasanın 'çerçevesi' netleşiyor! Terör örgütü üyelerine 5 yıl sonra siyaset yolu

'Çerçeve' yasa teklifinin yarın AKP'li vekiller tarafından TBMM'ye sunulması bekleniyor. Teklifin 10 ya da 11 madde olması bekleniyor.

Sızan detaylara göre, yasa terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının resmen teyit edilmesi şartıyla yürürlüğe girecek.

İlk aşamada suça karışmamış örgüt üyelerine yasal kolaylık sağlanacak. Örgüt yöneticilerine dönüş yolu açılmayacak. Ancak ülkeye giren örgüt mensupları 5 yılın sonunda siyasete de girebilecek.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre teklif “PKK-KCK terör örgütünün feshi, silah bırakması ve hukuki varlığının sona erdirilmesine ilişkin kanun teklifi” ya da benzeri bir isimle Meclis’e sunulacak.

SİLAH BIRAKILDIĞI TESPİTİ YAPILACAK

Yasada örgütün feshi ve silah bırakmasının hangi yöntemle teyit edileceği, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin nasıl yürütüleceği ile cezaevindeki hükümlülerin durumunun hangi kriterlerle değerlendirileceği ayrıntılı biçimde düzenlenecek. Yasadan yararlanmak isteyen terör örgütü üyelerinin belirlenen süre içinde Türkiye’ye dönmeleri gerekecek.

İLK AŞAMADA SUÇA KARIŞMAYANLAR VAR

Edinilen bilgilere göre yasadan ilk aşamada yalnızca suça karışmadığı değerlendirilen terör örgütü üyeleri yararlanacak. Bu kişiler Türkiye’ye döndükten sonra belirli bir süre adli kontrol hükümlerine tabi tutulacak. Ayrıca düzenleme kapsamında beş yıl boyunca aktif siyaset yapmaları da yasaklanacak.

KANDİL KADROSUNA KAPILAR AÇILMADI

Kandil’de bulunan terör örgütü yöneticilerinin Türkiye'ye dönüşünü sağlayacak herhangi bir hükmün çerçeve yasada bulunmayacağı belirtiliyor. AKP kaynakları ilerleyen dönemde yeni yasal düzenlemeler yapılabileceğini ancak ilk aşamada yalnızca suça karışmamış örgüt mensuplarının ele alınacağını vurguluyor.

ÖCALAN’A İLİŞKİN DÜZENLEME YOK

Tekliften sızan detaylara göre metinde Abdullah Öcalan’a ilişkin herhangi bir hüküm bulunmayacak, 'Öcalan'a statü' meselesi daha sonraya bırakılacak. Ancak cezaevi koşullarına ilişkin idari düzenlemeler yapılabilecek.