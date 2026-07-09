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Halk TV Türkiye Çerçeve yasa için geri sayım: Teklif, Meclis’e sunulacak

Çerçeve yasa için geri sayım: Teklif, Meclis’e sunulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler çerçeve yasa teklifine çevrildi. Taslağın önümüzdeki günlerde DEM Parti ile paylaşılması, teklifin ise Temmuz ayının üçüncü haftasında TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

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Çerçeve yasa için geri sayım: Teklif, Meclis’e sunulacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararıyla devam eden süreçte, Meclis gündemine gelmesi beklenen çerçeve yasa için hazırlıklar sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, açıklamalarının ardından dikkatler yasa teklifine çevrildi.

TBMM'nin gelecek hafta yeniden mesaiye başlamasıyla birlikte yoğun bir gündem beklenirken, çerçeve yasa teklifinin Meclis yaz tatiline girmeden önce yasalaştırılması hedefleniyor. DEM Parti de daha önce yaptığı açıklamada, çerçeve yasa konusunda mutabakat sağlandığını ifade etmişti.

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Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, hafta başında çerçeve yasa taslağının DEM Parti'ye iletilmesi planlanıyor. Parti yönetimi ve yetkili kurulların taslak üzerinde değerlendirme yapacağı, gerekli görülmesi halinde yeni öneri ve düzenleme taleplerinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Kurullardaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, İmralı heyetinin adaya yeni bir ziyaret gerçekleştirmesinin beklendiği ifade ediliyor.

İZLEME KURULU DÜZENLEMESİ GÜNDEMDE

Yasa taslağında yer alması beklenen başlıklardan birinin de silah bırakma sürecinin izlenmesine yönelik bir kurulun oluşturulması olduğu belirtiliyor. Söz konusu kurulun, sürecin takibini yapmasına ilişkin düzenlemelerin teklif metnine eklenebileceği değerlendiriliyor.

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DEM Parti'nin ise böyle bir kurulun oluşturulması halinde üyelerinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile de temas kurabilmesini istediği öne sürülüyor.

Siyasi temasların tamamlanmasının ardından çerçeve yasa teklifinin Temmuz ayının üçüncü haftasında TBMM Başkanlığı'na sunulabileceği belirtiliyor. Meclis çalışmalarının ise Ağustos ayının ilk haftasına kadar devam etmesi öngörülüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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