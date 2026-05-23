Cep telefonu ışığıyla marka ayakkabı hırsızlığı

Olay, 21 Mayıs günü saat 23.00 sıralarında Avcılar'ın Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen şapkalı bir kişi, giriş kapısı açık olan bir binaya girdi. Şüpheli, binanın içerisindeki katları tek tek dolaştı.

CEP TELEFONU IŞIĞIYLA AYAKKABILIĞI KONTROL ETTİ

Katları gezen şüpheli, bir dairenin önüne geldiğinde cep telefonunun ışığını kullanarak buradaki ayakkabılığı kontrol etti. Ayakkabılıkta bulunan marka spor ayakkabıyı alan şüpheli, daha sonra binadan çıkarak uzaklaştı.

AİLE ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINI İSTİYOR

Çalınan spor ayakkabının piyasa değerinin 4 bin liranın üzerinde olduğu belirtildi. Ayakkabıları çalınan aile, şüphelinin kimliğinin tespit edilerek yakalanmasını istedi. Hırsızlık anı ise binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)