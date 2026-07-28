Cenkci'den SGK'ya tepki: Emeklinin ihtiyacı reklam değil insanca yaşam

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesine yönelik tepkiler sürerken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sosyal medya hesabından emekliler ile ilgili bir açıklama yaptı.

SGK'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda SGK ve Türkiye Sigorta iş birliği ile SGK emeklilerine özel kampanya protokolünün SGK Başkanı Yunus Elitaş ve Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak tarafından imzalandığı ifade edilirken detaylar şöyle açıklandı:

"Kampanya kapsamında Emekli Dijital Kart sahibi vatandaşlarımız; Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda ilk kez sigorta yaptırmaları hâlinde %15 hoş geldin indirimine ek %15 emekli indirimi, Konut Sigortası’nda %30, Kasko Sigortası’nda %10, Trafik Sigortası’nda %5 özel indirimden yararlanabilecek. Ayrıca tüm ürünlerde vade farksız 12 taksite varan ödeme avantajı, Kasko ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın peşin ödemelerinde ise ilave %10 indirim sunulacak."

"EMEKLİNİN REKLAMA İHTİYACI YOK"

SGK'nin açıklamasına SGK Uzmanı ve Halktv.com.tr yazarı Mehmet Akif Cenkci'den tepki geldi. Emeklilerin reklama değil, insanca bir yaşama ihtiyacı olduğunu vurgulayan Cenkci, "Emekli yoksulluğunu kampanyalarla ve indirimlerle yönetmeye çalışmayın. 23.552 TL aylıkla kirasını, mutfağını ve ilaçlarını karşılamaya çalışan emekliye tamamlayıcı sağlık sigortası kampanyası sunmak, emeklinin yaşadığı gerçeklerden kopmaktır." dedi.

"EMEKLİYİ 23.552 TL İLE YAŞAMAYA MAHKUM ETMEYİN"

"Emekli sağlığa zamanında erişemiyor, hastane kuyruklarında ömür tüketiyor, muayene ve ilaç katılım payı ödüyor." diyerek emekli yurttaşların karşı karşıya kaldığı sorunları bir bir sıralayan Cenkci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Evi olmayan emekliye konut sigortası, aracı olmayan emekliye kasko indirimi anlatılıyor. Emeklinin ihtiyacı reklam kampanyası değil; insanca yaşayacağı bir aylık, ücretsiz ve erişilebilir sağlık hizmeti ile uygun ödeme koşullarına sahip sosyal konuttur. Önce emeklilerden alınan muayene ve ilaç katılım paylarını kaldırın. İhtiyaç sahibi emekliler için TOKİ ve Emlak Konut iş birliğiyle sosyal konut üretin. Ama en önemlisi, emekliyi 23.552 TL ile yaşamaya mahkûm etmeyin. Çünkü ne tamamlayıcı sağlık sigortası ne de bir konutun taksiti bu maaşla karşılanabilir."