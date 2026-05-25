Cenazeden dönen midibüs itfaiye aracı ile çarpıştı: 4 yaralı

Tokat'ta yakınlarının cenazesinden dönenleri taşıyan Esenyurt Belediyesi'ne ait servis midibüsü ile itfaiye aracı çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Reşadiye-Aybastı kara yolu Karataş köyü mevkisinde meydana geldi.

Ordu'daki bir yakınlarının cenazesinden İstanbul'a dönmek üzere yola çıkan Celal Yılan (45) idaresindeki Esenyurt Belediyesi’ne ait servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak devrildi.

CENAZE DÖNÜŞÜNDE DEVRİLEN MİDİBÜS İTFAİYE ARACIYLA ÇARPIŞTI

Yolda sürüklenen araç, o esnada karşı yönden gelen Sabri Şeref (34) yönetimindeki Baydarlı Belediyesi’ne ait itfaiye aracıyla çarpıştı.

Olayın ihbar edilmesiyle bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan Emir Bolat (11), Seyit Emin Bolat (9), Ünal Demir (57) ve Bilal Süme (51), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale dönerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

