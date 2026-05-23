Cenaze için balkon penceresi söküldü: 250 kiloluk adam forkliftle indirildi

Çorum’un Osmancık ilçesinde evinde ölü bulunan 62 yaşındaki Mustafa Bülbül’ün cenazesi, aşırı kilosu ve apartman merdivenlerinin dar olması nedeniyle binadan çıkarılamadı.

Yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki Bülbül'ün cansız bedeni, 4'üncü kattaki dairenin balkon penceresi sökülerek teleskopik forklift yardımıyla aşağı indirilebildi.

GÜNLER SONRA ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olay, Osmancık ilçesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan 62 yaşındaki Mustafa Bülbül’den bir süredir haber alamayan bakıcısı, şüphelenerek yaşlı adamın evine gitti. Anahtarla kapıyı açıp içeri giren bakıcı, Bülbül’ü yatağında hareketsiz şekilde yatarken buldu.

İhbar üzerine bölgeye hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yaklaşık 250 kilo ağırlığındaki Mustafa Bülbül’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık, kesin ölüm nedeninin tespiti için cenazenin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmasına karar verdi.

AŞIRI KİLOSU NEDENİYLE MERDİVENLERDEN GEÇMEDİ

Ancak hayatını kaybeden yaşlı adamın aşırı kilolu olması, ekipleri büyük bir lojistik sorunla karşı karşıya bıraktı. 250 kiloluk cenazeyi sedyeyle apartmanın dar merdivenlerinden indirmek mümkün olmayınca, Osmancık Belediyesi ve itfaiye ekipleri devreye girdi.

CENAZE MERDİVENE SIĞMADI, BALKON PENCERESİ SÖKÜLDÜ

Olay yerine belediyeye ait bir teleskopik forklift çağrıldı. İtfaiye ekipleri, adamın oturduğu 4'üncü kattaki dairenin balkon penceresini sökerek cenazenin geçebileceği genişlikte bir alan açtı.

Metrelerce yükseklikten kontrollü bir şekilde sokağa indirilen Bülbül'ün cansız bedeni, hazır bekleyen cenaze nakil aracına yerleştirildikten sonra otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. (DHA)