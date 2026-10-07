Cemil Tugay'ın AKP'ye katılmasının ardından Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu istifa etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP'ye geçmesinin ardından yaptıkları açıklamayla görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Kurul üyeleri, Şehir Tiyatrosu ile seyircisi arasında kurulan güven bağına ve kentin sosyokültürel iradesine saygı duyduklarını ifade ederek, Tugay’ın kararını kabul etmediklerini belirtti.

"İZMİRLİLERİN VE SEYİRCİMİZİN İRADESİNİ YOK SAYAN KARARINI KABUL ETMİYORUZ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeleri olarak, bu kentin sosyokültürel iradesine ve tiyatromuz ile seyircimiz arasında kurulan güven bağına saygı duyuyoruz.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın İzmirlilerin ve seyircimizin iradesini yok sayan kararını kabul etmiyor ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeliğimizden istifa ediyoruz.

Şehir Tiyatrosunun bağımsız yapısının korunarak sanat hayatına devam etmesini engelleyecek her türlü girişimin karşısında olacağımızı bildiririz.”

Açıklamada kurul üyeleri Abdülkadir Çevik, Efdal Sevinçli, Hakan Dündar, Hülya Savaş, Müjdat Albak, Orhan Alkaya, Semih Çelenk, Tamer Levent ve Zeynep Altıok Akatlı’nın imzaları yer aldı. (ANKA)