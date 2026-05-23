Cemil Tugay'dan isim vermeden ağır eleştiri: Utanmadan o binaya nasıl gireceksiniz

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihindeki 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) kararıyla iptal edilmesinin ardından CHP İzmir İl Başkanlığı önündeki nöbet ikinci gününde sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, burada yaptığı konuşmada hem iktidara hem de kurultay sürecine ilişkin eleştiriler yöneltti.

TUGAY'DAN İKTİDARA ELEŞTİRİ

Ege Saati'nin haberine göre Tugay burada, AKP iktidarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün CHP'ye yapılan bu hukuksuz eylem geriye dönük olarak baktığınızda başka siyasi partilere, demokrat birçok insanına yapıldı. Asılanlar oldu, gizli köşelerde çok ağır işkencelere maruz kalanlar oldu. Ama bence en büyük eziyeti bu ülkenin emek harcayan, iyi niyetli, bu ülkedeki herkesin iyiliğini isteyen insanlarına yaptılar."

KAYYIM ATAMALARINA TEPKİ

Cemil Tugay, kayyım atamalarına da tepki göstererek şöyle konuştu:

"CHP'ye kayyım atamaya çalışanlara baktığımda şunu görüyorum. Baktılar ki CHP, toplumun tüm muhalifleriyle anlaşabilecek bir yapıya döndü. Ben ve benim gibi bu partinin çocukları meydanlarda bu partinin tüm çocukları bizim için değerlidir oldu. Kimsenin eziyet çekmesini, haksızlığa maruz kalmasını istemiyoruz. Bir ülkede demokrasi, aydınlık varsa, bir ülkenin aydınları o ülkenin iyiliğini istiyorsa oturur ve anlaşırlar der olduk."

TUGAY'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER

Cemil Tugay, "mutlak butlan" kararı üzerinden isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak şu eleştirileri yöneltti:

"Demokrasi varmış gibi, adalet varmış gibi bu millete dönüp diyorlar ki ben yalan söylüyorum, o nedenle ben seni nasıl inandırırım? Hemen kararı alıyorlar. Siyaseti kendi çıkarı için yapan, koltuğunun derdine düşen ve dilinde 'demokrat' ama damarında ahlaksızlık olan bazı insanlar bunlarla iş tuttu. Biz o insanların sözüne inanmıştık. Onların uyuduğu saatlerde, onların uyanmadığı saatlerde halka gitmiş ve oy istemiştik. Onları yoldaş sanmıştık. Koca birer yalan, koca birer utançmışsınız. Milyonlarca insan bunlarla işbirliği yapın, bu partiyi ateşe verin diye mi size oy verdi? Hangi yüzlerle gidip o koltuklar sizinmiş gibi oturacaksınız? Bunu içinize nasıl sindireceksiniz?

Ben bu milletin evlatlarından, doğru olanların tarafında olanlardanım. İnananların görev verdiği evlatlarından biriyim. Ama bu milletin sizi nasıl kınadığını, hangi tıkaç sayesinde duymayacaksınız? Utanmadan o binaya nasıl gireceksiniz? Siz kime hizmet ediyorsunuz? Bu millet tarihin en büyük ihanetlerinden birini yaşıyor. Sizlere hakkımı helal etmiyorum."