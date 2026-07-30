Cemil Tugay'dan akıllardaki soru işaretlerini gidermeyen açıklama: AKP'ye transferi konuşuluyordu

CHP'den istifa etmesinin ardından görevini bağımsız olarak sürdürme kararı alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gündemdeki AKP'ye geçeceği iddialarının gölgesinde yeni bir açıklama yaptı.

Sabah saatlerinde İZBETON işçileriyle bir araya gelen Tugay, burada yaptığı açıklamada "Ben bu memlekete asla ihanet etmem. Böyle bir ihanetin içinde olan herkesle de mücadele ederim" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZBETON'un Bornova’daki şantiyesinde çalışanlarla kahvaltıda buluştu.

“SON NEFESİME KADAR MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİM”

Butlan kararının ardından CHP'den istifa eden Tugay'ın önceki açıklamalarının aksine YENİ Parti'ye geçmemesinin ardından AKP'ye geçeceği konuşuluyordu. İZBETON işçilerine yaptığı ziyarette Türkiye’ye ve İzmir’e gönülden bağlı olduğunu ifade eden Tugay, konuşmasında şu ifadeleri kullandı. tamamladı:

“Ben bu memlekete asla ihanet etmem. Böyle bir ihanetin içinde olan herkesle de mücadele ederim. Benim istediğim sizin alkışınız değil, gönlünüzdeki güven ve rızadır. Birbirimize inanarak, dayanışma içinde hareket edelim. Millet bizi bu göreve getirdi, sizler de kamu hizmeti yapıyorsunuz.

Hep birlikte insanlara mahcup olmayacak şekilde işimize sahip çıkacağız. Kimsenin en küçük bir yanlış yapmasına izin vermeyeceğim. Kim kendini hangi tarafta tanımlarsa tanımlasın, benim için önemli olan tek şey sizlerin dostluğu, inancı ve dayanışması.

Hepinizden Allah razı olsun. Çok çalışıyor, zor işler yapıyorsunuz. Hakkınız ödenmez. Bu belediye her geçen gün daha iyi olacak. Kimsenin bu belediyeyi kötü bir noktaya götürmesine izin vermeyeceğiz; bunu hep birlikte sağlayacağız.” (ANKA)

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

YENİ Parti lideri Özgür Özel, partisinin kuruluşunun ardından ilk kez Halk TV ekranlarında Gazeteciler Bengü Şap Babaeker, Gökmen Karadağ ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlamış, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın durumuna ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Tugay’ın daha önce yeni bir parti kurulması gerektiğini söylediğini aktaran Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Cemil Bey’in durumu şöyle. CHP’den ‘Bir an önce parti kurmalıyız’ diye istifa etti ve hatta benimle yaptığı görüşmede hatta ben dedim ki ‘Ya öyle böyle demişsiniz, benim rızam yok bu işe’ dediğimde bana dedi ki ‘Ya sizin sırtınızdan birilerinin yük alması lazım. Hep biz size yük oluyoruz’ diyerek böyle son görüşmelerimiz falan böyleydi. ‘Yeni parti kurulacak oraya gideceğim, yeni parti kurulmalıdır"

İzmir’deki belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin YENİ Parti’ye katılmak istediğini belirten Özel, Tugay’la kişisel bir sorunu olmadığını söyledi.

“Ama bizimle yolunu kesiştirmek isteyen, bizimle meselesi olmayan herkesle bir arada oluruz. Cemil Bey’le benim kişisel olarak bir sorunum yok. Ama Cemil Bey’le bizim zamanlama sorunlarımız olabiliyor, oldu. Severiz kendisini. Bakacağız yani. Ne diyeyim Cemil Bey’e?”