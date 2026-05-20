Cem Küçük ROK'un 'araç hırsızlığı' iddiasında Nagehan Alçı'ya çağrı yaptı
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 'araç hırsızlığı' yaptığını öne süren Cem Küçük, "Bunu kolaylıkla cevaplandırabilir" diyerek Nagehan Alçı'ya çağrı yaptı.
Adana merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında bir iddia daha ortaya atıldı.
İkitidara yakın gazeteci Cem Küçük, “Taksim Meydanı” isimli programında Rasim Ozan Kütahyalı’nın 'araç hırsızlığı' yaptığını öne sürdü.
"NAGEHAN BUNU KOLAYLIKLA CEVAPLANDIRABİLİR"
"Araba işini ben biliyorum" diyerek olayı anlatan Küçük, Kütahyalı’nın eski eşi Nagehan Alçı’yı da işaret ederek şu ifadeleri kullandı:
"Nagehan’la o dönem konuştum. Rasim, Gürcü bir adamla Bodrum’da tanışıyor. Bunu tanıyor, seviyor, veriyor iki arabayı. Biri Range Rover, biri Jaguar. Sonra adam arabaları geri istiyor. Hatta Nagehan’a gidiyor, evde görüyor. ‘Bu arabalar benim’ diyerek ruhsatını gösteriyor. Adam arabaları geri istiyor. Yanında polis olduğu için Rasim vermiyor. Nagehan bunu kolaylıkla cevaplandırabilir."
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi