Cem Küçük kaç para kazandığını itiraf etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük tutuklama kararıyla adliyeye sevk edildi. Hesaplarındaki hareketlilik ortaya çıkan Küçük, hakimli sorgusunda aylık gelirini söyledi.

Hakimlik ifadesi tamamlanan küçük tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEM KÜÇÜK KAÇ PARA KAZANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Soruşturma kapsamında Küçük'ün farklı kişilerle yaptığı para hareketleri ve dijital yazışmalar da incelendi. Küçük, hakimlik sorgusunda aylık gelirini 43 bin 600 TL olarak beyan etti.

Dosyaya göre gazeteci Tahir Sarıkaya ile Küçük arasında 27 ayrı işlemde toplam 537 bin 800 liralık para hareketi tespit edildi. Küçük, söz konusu transferleri önce geçmişe dayalı borç ilişkisiyle açıkladı, daha sonra ise alacak verecek meselesi veya organizasyon ücretlerinden kaynaklandığını söyledi.

Savcılık ayrıca Sezer Sezginer isimli kişiden Küçük'ün hesabına 14 ayrı işlemde toplam 99 bin lira gönderildiğini belirtti. Küçük, söz konusu kişiyi tanımadığını ve paraların neden gönderildiğini bilmediğini söyledi.

ŞAKA YAPMIŞ

Soruşturma dosyasına Cem Küçük ile Turgut Koç arasındaki WhatsApp yazışmaları da girdi.

Savcılık tespitlerine göre Küçük, hakkındaki iddiaları yayında değerlendireceğini söyledikten sonra Koç'a “Şu an yayın tamamen lehine” mesajını gönderdi. Aynı yazışmada Küçük'ün “Artık bir ayakkabı hediye edersin” dediği, Koç'un ise “Canımsın” yanıtını verdiği belirtildi.

Küçük, bu ifadelerin şaka olduğunu ve herhangi bir ayakkabı almadığını savundu.

Dosyada yer alan başka bir yazışmada ise Küçük'ün DHMİ eski daire başkanı Mehmet Cemil Acar'a “Senin hediyeler ne oldu?” mesajını gönderdiği aktarıldı.

Yazışmalarda ayakkabı numarası, teslim alınacak mağaza ve ürünün kasaya bırakılmasıyla ilgili konuşmaların yer aldığı belirtildi. Küçük, ayakkabıyı aldığını kabul ederken bunun yeni yıl hediyesi olduğunu ve herhangi bir haber ya da işlem karşılığında verilmediğini öne sürdü.

CANLI YAYINDAKİ SÖZLERİ DOSYAYA GİRDİ

Savcılığın tutuklama talep yazısında, Küçük'ün farklı tarihlerde katıldığı canlı yayınlarda İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fatih Keleş ve Berkay Gezgin hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu belirtildi.

Küçük'ün Fatih Keleş hakkında, “Fatih Keleş’in evindeki parkeden 2 milyon dolar para çıktı” şeklinde açıklama yaptığı, Berkay Gezgin hakkında ise “İBB’den 1 milyon TL’ye yakın para aldı, MASAK raporlarında var” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Savcılık, söz konusu açıklamaların gerçeğe aykırı olduğunu ve Küçük'ün daha sonra bu iddialara ilişkin farklı paylaşımlarda bulunduğunu öne sürdü.

“ÖZÜR DİLİYORUM” DEDİ

Küçük, hakimlikteki son sözlerinde suçlamaları kabul etmediğini belirterek, yaptığı açıklamaların halkı yanılttığını düşünmediğini söyledi.

Küçük, “Vermiş olduğum bilgilerin halkı yanılttığını düşünmüyorum, diğer sitelerde de yer aldı ve bunun için özür diliyorum, o zaman da dilemiştim. Ben suçsuzum, serbest bırakılmayı talep ediyorum” dedi.

MASAK RAPORLARINI OKUMADIĞINI SÖYLEDİ

Küçük'e Berkay Gezgin hakkında yaptığı yayın da soruldu. Küçük, Gezgin'in hesabına İBB iştiraklerinden para aktarıldığını ve bunun MASAK raporlarında yer aldığını söylediği hatırlatılınca, söz konusu raporları hiç okumadığını belirtti.

Küçük, yayında MASAK raporlarına atıf yapmasının o sırada konuşulan konunun bu raporlarla ilgili olmasından kaynaklandığını savundu.

“2 MİLYON DOLAR” İDDİASINI BAŞKA HABERDEN ALDIĞINI SÖYLEDİ

Fatih Keleş'in evinde “2 milyon dolar bulunduğu” yönündeki açıklaması da Küçük'e soruldu.

Küçük, söz konusu bilgiyi başka bir gazetede yayımlanan habere dayanarak kullandığını, daha sonra iddianameyi incelediğinde haberin doğru olmadığını gördüğünü söyledi. Bunun üzerine açıklamasını düzelttiğini ve özür dilediğini belirtti.

ADNAN OKTAR'IN KİTAPLARINI ÇEVİRDİĞİNİ KABUL ETTİ

Küçük'e Adnan Oktar yapılanmasıyla bağlantısına ilişkin iddialar da yöneltildi. Küçük, örgüt lehine faaliyet yürüttüğü iddiasını reddetti.

Bununla birlikte Adnan Oktar'ın yurt dışından gelen kitaplarını ekibiyle birlikte ücret karşılığında çevirdiğini kabul etti. Küçük ayrıca Oktar ile 2012'de bir iftar programında görüştüğünü ve A9 televizyonunda bir kez canlı yayına katıldığını doğruladı.

TELEFONUNUN ŞİFRESİNİ VERMEDİ

Küçük, gözaltına alındığı sırada cep telefonunun şifresini paylaşmadığını, savcılık sorgusunda da şifreyi vermek istemediğini söyledi.

Soruşturmanın para hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller yönünden sürdüğü belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Küçük, savcılıkta ifade verdi. Savcılık, Küçük'ü “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Küçük, hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ANKA)