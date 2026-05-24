İstanbul Çekmeköy'de, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Edirne istikametine seyir eden 22 ADU 290 plakalı, canlı hayvan nakli taşıyan tır Reşadiye bağlantı yolunda sürücünün direksiyonu kaybetmesiyle bariyerlere çarptı.

Tır, yaklaşık 20 metre sürüklenerek bariyerleri yerinden söktü. Ardından alev alev yanmaya başlayan tırdan sürücü kendi imkânlarıyla çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANAN TIR BİR SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Alevler içerisinde kalan tır, yaklaşık bir saat süren çalışmalardan sonra söndürüldü.

Yangının ardından kaza sebebiyle yol içindeki trafik, bir süre kontrollü bir şekilde ilerledi, tır ise kullanılmaz hâle geldi.

Ayrıca tırın kurbanlık hayvan taşıdığı ve kazadan bir süre önce kurbanları hayvan satış yerine boşalttığı öğrenildi. (AA)