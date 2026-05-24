Erzurum’da, 38 yaşındaki fırın işletmecisi Vedat İncekan'ı arayan kişiler, yazdığı çekin başkası tarafından kendilerine verildiğini söyledi. Ancak çekin tahriş olduğunu belirterek vadesi geldiği için İncekan'ın ödeme yapmasını istedi.

İncekan ödeme isteğine olumsuz yanıt vermesi sonucu 4 kişi tarafından darbedildi.

Olay saat 20.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Şelale Evler Sokak’ta yaşandı. İncekan çek kendisine ulaştırılırsa ödeme yapabileceğini, aksi şekilde ödeme yapmayacağını söyledi. Cevap karşısında sinirlenen 4 kişi, kapının önünden aldıkları çekpas ve kollarının içine sakladıkları bıçaklarla fırını basarak 3 çocuk babası Vedat İncekan’ı iş yerinde darbetti.

Kaşı açılan İncekan’a olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. O anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşanan olayın ardından şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Yaşadıklarını DHA’ya anlatan fırın işletmecisi Vedat İncekan şunları söyledi:

“Birine çek verdim. Verdiğim çekler başkalarının eline geçmiş. Bana çekin yıkandığını ve tahriş olduğunu söylediler. İş yerime çekin parasını tahsil etmeye geldiler. Ortada evrak olmadığından ödeme yapmak istemedim. Bu ödemeyi almak için önce bana telefonda tehditte bulundu daha sonra iş yerime kadar geldiler. İlk başta bir kişi içeriye girdi. Benimle arbede yaşayıp para istedi. Vermeyince araçta bekleyen diğer kardeşlerini içeriye çağırdı. Müşteri olduğu halde fırınıma baskın yaptılar. Sallama diye tabir edilen bıçak ve bellerindeki silahla buraya kadar geldiler. İçeriye girip beni ofisimde darbettiler. Duyduğum kadarıyla bu kişiler dün gözaltına alınıp, bugün mahkemece serbest bırakıldı. Bir daha benzer durumu yaşamayacağımı nereden bileyim.” (DHA)