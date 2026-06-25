ÇAYKUR ihale yönetmeliği değişti: Kusurlu malda yüzde 8 sınırı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) "Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yönetmelikle, ÇAYKUR Satın Alma ve İhale Yönetmeliği'nin teslim edilen mallarda ayıp ve kusur tespitine ilişkin hükmünde değişikliğe gidildi.

KUSUR ORANI YÜZDE 8'İ GEÇERSE MAL REDDEDİLEBİLECEK

Yeni düzenlemeye göre, teslim edilen malda ayıp veya kusur oranının malzeme bedelinin yüzde 8'ini geçtiğinin tespit edilmesi halinde ÇAYKUR, malı reddedebilecek.

SÖZLEŞMEYİ FESHETME YETKİSİ

Kurum ayrıca, ayıp veya kusur oranının yüzde 8'i aşması durumunda malın kabul edilmesine veya sözleşmenin feshedilmesine karar verebilecek.

NEFASET TUTARI İSTİHKAKTAN MAHSUP EDİLECEK

Sözleşmenin feshedilmesi halinde ise kesilen nefaset tutarı kadar bedel, firmanın istihkakından mahsup edilecek.