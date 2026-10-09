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Halk TV Türkiye Cayır cayır yanan araca kola dökerek müdahale etti!

Cayır cayır yanan araca kola dökerek müdahale etti!

Kağıthane'de seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Çevredekilerden kimi yangın tüpüyle, kimi ise şişedeki içeceği dökerek müdahale etmeye çalıştı.

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Yangın, İmrahor Caddesi Bomonti-Kağıthane tünel girişinde Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Cayır cayır yanan araca kola dökerek müdahale etti! - Resim : 1

Sürücü, aracını sağ şeride çekerek araçtan indi. Yangının büyümesiyle tüm araç alev alev yandı.

Cayır cayır yanan araca kola dökerek müdahale etti! - Resim : 2

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ARACININ YANMASINI İZLEDİ

Gözyaşları içinde aracının yandığını gören sürücü ve arkadaşı, bir yandan itfaiyeyi ararken bir yandan da kasko yapmaya çalıştı.

Cayır cayır yanan araca kola dökerek müdahale etti! - Resim : 3

KOLA ŞİŞESİYLE YARDIMA KOŞTU

Aracın yandığını görenler yardıma koştu. Kimi yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederken kimi de kola şişesiyle yangını söndürmeye çalıştı.

Cayır cayır yanan araca kola dökerek müdahale etti! - Resim : 4

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde hasar oluştu. (DHA)

Cayır cayır yanan araca kola dökerek müdahale etti! - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kağıthane Otomobil Yangın
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