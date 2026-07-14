Çayda kaybolan genci bulmak için dev kayalar kırıldı: Sınır ötesi arama yapıldı

Şırnak'ta balık tutmak için girdiği Habur-2 Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 28 yaşındaki Erkan Sak'ı arama çalışmaları 6'ncı gününde de devam ediyor. Ekipler, nehir yatağındaki dev kayaları iş makineleriyle parçalayarak arama çalışmalarını sürdürürken, çalışmalar sınır ötesine genişletildi.

Olay, 9 Temmuz akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesinin Taşarası köyü Komato mevkisinde meydana geldi. Balık tutmak için Habur-2 Çayı'na giren Erkan Sak, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve çeşitli arama-kurtarma ekipleri sevk edilerek çalışma başlatıldı.

Arama çalışmalarına Şırnak AFAD ekiplerine ait araçlar, personel, arama-kurtarma botu ile su üstü ve su altı dronları da katılıyor.

Çalışmalara ayrıca Cizre Belediyesi İtfaiyesi'nin dalgıçları, Bitlis'in Tatvan ilçesinden Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi de destek veriyor.

HABUR-2 KÖPRÜSÜ YAKINLARINA SET KURULDU

Arama çalışmalarında, ailenin talebi üzerine bölgeye getirilen 2 ekskavatörle su altındaki dev kaya blokları parçalandı.

Ekipler, Erkan Sak'ın kayaların arasında sıkışmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, yapılan çalışmalarda Sak'a ait serpme ağa ulaşıldı, başka bir bulguya rastlanmadı.

Saniyede yaklaşık 16 kilometre hızla akan ve bazı noktalarda 10 metre derinliğe ulaşan çayda botlarla sürdürülen aramalar, devrilme tehlikesi ve yüksek risk nedeniyle zorlukla gerçekleştiriliyor.

Akıntının kopardığı ağların yerine ise Şenoba Tugay Komutanlığı'ndan temin edilen güçlendirilmiş çelik tellerle Habur-2 Köprüsü yakınlarına set kurularak önlem alındı.

SINIR ÖTESİ ARAMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Köy halkının talebi ve Şırnak Valiliği'nin askeri birimlerden aldığı özel izin ile, 15 kişilik uzman ekip Habur-2'yi geçerek sınır ötesinde kıyı ve su altı kameralarıyla arama yaptı.

AFAD ve jandarmaya ait insansız hava araçları nehir yatağını havadan tararken, Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 30 güvenlik korucusu da nehir kıyısı boyunca karadan arama çalışmalarını sürdürüyor. Erkan Sak'ı bulmak için başlatılan çalışmalar 6'ncı gününde de devam ediyor. (DHA)