Çay üreticisinden görüntülü tepki: "Çocuk mu kandırıyorsunuz?"

Rize'de 2026 yılı mayıs ayında kapılarını açan birinci sürgün yaş çay alım kampanyası tamamlanmak üzereyken, çay üreticilerinin ÇAYKUR tarafından uygulanan kota ve kontenjan kısıtlamalarına tepki gösteriyor. Devlet tarafından yaş çay için belirlenen 35 TL'lik taban fiyata rağmen, ÇAYKUR'un alımları sınırlandırması yüzünden ellerindeki ürünü zamanında satamayan çiftçiler zorlanıyor. Üreticiler, ürünü değerinin altında 25 TL gibi düşük fiyatlarla özel sektöre satmaya zorunda kalıyor.

FABRİKA KAPILARINDA SAATLERCE SÜREN KUYRUKLAR

Yaşanan bu süreçte Rize ve çevre bölgelerdeki çay üreticileri, binbir emekle topladıkları çuvallarla dolu çayları kendi imkanlarıyla taşıyarak özel sektör fabrikalarına ulaştırmaya çalışıyor. Bazı özel fabrikaların kapılarında, çay yüklü kamyonların saatlerce sırada bekletilmesi, zaten mağdur olan üreticilerin tepkisini daha da artırdı. Çay alım yerlerinde ve fabrikaların önünde yaşanan bu çileyi cep telefonlarıyla kayıt altına alan çiftçiler, videoları sosyal medya platformlarında paylaşarak seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor. Üreticiler, mevcut alım politikalarının acilen düzeltilmemesi halinde, yaklaşan ikinci sürgün çay kampanyasında mağduriyetin boyutlarının çok daha derinleşeceği uyarısında bulunuyor.

“YETER BU İŞE BİR SON VERİLMELİ”

Çay alım noktalarında karşılaştıkları sorunları dile getiren bir üretici, “ÇAYKUR yine mesaj atmış 'yarın alım yok' diye. Haftada iki gün alım yok. Bu milleti kandırıyorsunuz herhalde. Şu milletin haline bak ya. Neden çay yok? Söyle o zaman! Ben de kontenjanı 15 kiloya düşüreyim, 20 kiloya düşüreyim, söyle. Bu millet bu kadar aptal mı da anlamıyor? Çocuk mu kandırıyorsunuz.

Alım yerimizde bir tane yükleyici yok. Üreticinin çektiği rezillik budur. Kaç gündür böyle, üretici mi yükleyici mi belli değil artık. Yeter. Bu işe bir son verilmeli. Yükleyicimiz bir an önce gelmeli. Sayın müdürüm, bu videoya iyi bak. Üretici araba mı yükleyecek, çay mı satacak?” (ANKA)