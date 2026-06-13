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Çatıya çıkıp sinyal arıyorlar: 200 kişilik mahallede 112'yi aramak için komşu köye gidiliyor

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı 200 nüfuslu Kargın Mahallesi'nde telefon ve internet altyapısı bulunmuyor. Mahalle sakinleri acil durumlarda ambulans çağırmak için bile komşu köye gitmek zorunda kalıyor.

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Çatıya çıkıp sinyal arıyorlar: 200 kişilik mahallede 112'yi aramak için komşu köye gidiliyor

Eskişehir kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Kargın Mahallesi, telefon ve internet altyapısı olmadan yaşıyor. Mahallede verici bulunmadığı için cep telefonları sinyal almıyor. Sakinler iletişim kurabilmek için çatılara, merdivenlere ve cami minaresine çıkarak şebeke arıyor.

Mahalle Muhtarı Musa Sürücü (63), köyün çukurda kaldığını ve çevre köylerde yaşanmayan bu sorunun Kargın'da hayatı durma noktasına getirdiğini anlattı.

Sürücü, BTK'ya dilekçe verdiklerini ve gelen iki uzmanın 7 ayrı noktada ölçüm yaptığını belirtti. Ölçüm sonucunda telefon hattının hiç çekmediği raporla tespit edildi.

Çatıya çıkıp sinyal arıyorlar: 200 kişilik mahallede 112'yi aramak için komşu köye gidiliyor - Resim : 1

GENÇ NÜFUS GÖÇ EDİYOR

Muhtar Sürücü, iletişimsizliğin köyü yavaş yavaş boşalttığını vurguladı.

"Çocuklar sırf telefon çekmiyor diye gelmiyorlar, internet işi bozuyor. İnternet olmayınca millet kalıcı olarak kalmıyor; gelip, işini yapıp hemen gitmek istiyor. Millet, internet çekmiyor diye geri taşınıyor. İnternet ve telefon sıkıntısı köyde yaşamı azaltıyor, bu nedenle nüfus her geçen gün azalıyor."

Çatıya çıkıp sinyal arıyorlar: 200 kişilik mahallede 112'yi aramak için komşu köye gidiliyor - Resim : 2

AMBULANS ÇAĞIRMAK İÇİN ARABAYLA YOLA ÇIKIYORLAR

Acil durumlarda yaşanan mağduriyet ise can güvenliğini tehdit ediyor. Mahalle sakinleri 112'yi arayabilmek için araçlarına binip komşu köye gitmek zorunda kalıyor.

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Sürücü bu durumu şöyle anlattı:

"Mesela ambulansa adres anlatacak, ses yüzünden anlaşılmıyor, telefonun çektiği yere arabayla gidip, aceleyi o şekil hallediyorlar. Sokağa çıkıp köyün içerisinde gezdiğimde bakıyorum, birisi merdiven dayamış, çatıya çıkmış telefonla konuşmaya çalışıyor. Birine bakıyorum, minareye çıkmaya çalışıyor."

Sürücü yetkililere seslenerek bir an önce verici kurulmasını istedi.

Çatıya çıkıp sinyal arıyorlar: 200 kişilik mahallede 112'yi aramak için komşu köye gidiliyor - Resim : 4

"MİNARENİN ÜZERİNDE TEK ÇİZGİ ÇEKİYOR"

Mahalle sakinlerinden Hasan Erdi Öz (29) de sinyal sorununu doğruladı. Öz, telefonların yalnızca cami minaresinin tepesinde tek çizgi gösterdiğini söyledi.

"Bırakın interneti telefonlarımız çekmiyor bile. Arabamızla Sofça köyünün ilerisine kadar gidiyoruz, oradan birini buluyoruz ki arattırıp, 112'yi çağırıyoruz."

Çatıya çıkıp sinyal arıyorlar: 200 kişilik mahallede 112'yi aramak için komşu köye gidiliyor - Resim : 5

71 YAŞINDAKİ NİNE TORUNUYLA KONUŞAMIYOR

Halime Koç (71) iletişimsizliğin aile bağlarını da kopardığını anlattı.

"Üç yaşındaki torunum beni çok arıyor, 'Babaanne görüntülü ara' diyor ama görüntülü konuşamıyoruz. Büyük torunum da hiç gelmiyor, internet çekmiyor diye gelmek istemiyor."

Çatıya çıkıp sinyal arıyorlar: 200 kişilik mahallede 112'yi aramak için komşu köye gidiliyor - Resim : 6

EŞİNİ SOKAKLARDA ARIYOR

Şaziye Ertaş (60) ise telefonun çekmemesi yüzünden eşine ulaşamadığı anlarda sokak sokak onu aradığını söyledi.

"Eşime ulaşamadığım zaman çıkıyorum, köyün içerisinde sokak sokak arıyorum. Merak edip tedirgin oluyorum."

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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