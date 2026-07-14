Çatıdaki kiremit yığını 2 genç işçinin üzerine çöktü!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapımı süren 7 katlı bir site inşaatında meydana gelen olayda iki işçi yaralandı. Olay, saat 18.30 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi 448'inci Sokak'ta bulunan inşaat alanında yaşandı.

ÇATIDAKİ İSTİF DEVRİLDİ, İKİ GENÇ İŞÇİ YARALANDI

Vinç yardımıyla çatıya çıkarılan istif halindeki kiremitler, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilerek çatı katında bulunan 20 yaşındaki Abdulkadir G. ile 26 yaşındaki Ali E.'nin üzerine düştü.

Özellikle 20 yaşındaki bir gencin inşaat gibi riskli bir alanda çalışıyor olması, sosyal medyada ve kamuoyunda genç yaşta çalışma şartlarına dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kiremitlerin altından çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)