Casusluk davası: İmamoğlu ve Yanardağ yeniden hakim karşısına çıkacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, siyasi danışman Necati Özkan ve iş insanı Hüseyin Gün’ün “siyasal casusluk” suçlamasıyla yargılandığı davada üçüncü duruşma yarın yapılacak.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmanın saat 10.00’da Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlaması bekleniyor. Bir önceki duruşmada mahkeme, dört ismin de tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

EK DİJİTAL DELİLLER İNCELENECEK

Duruşmada, mahkemenin BTK, Emniyet ve MİT’ten istediği ek dijital delillere ilişkin raporların dosyaya girip girmediği de gündeme gelecek.

Sanık avukatlarının ise tahliye ve beraat taleplerini yinelemesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İmamoğlu, Yanardağ, Özkan ve Gün hakkında "siyasal casusluk" suçundan 15 yıldan 20’şer yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianame İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

İmamoğlu, önceki duruşmalarda hakkındaki suçlamaları reddederek davanın siyasi amaç taşıdığını savundu.

İmamoğlu, tutuklanmalarının "hukukla, akılla, vicdanla açıklanamaz" olduğunu belirterek iddianame için de şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Türk yargısının bir utanç belgeleri müzesi olsa, bu iddianame o duvara ilk asılan metin olurdu."

İmamoğlu ayrıca MİT’e yönelik, “Ortada casusluk varsa tek bir belge göstersin" ifadelerini kullanarak, "Kaçmıyorum, buradayım, elinizde ne varsa çıkartın ortaya" dedi.

Yanardağ da suçlamaları reddederek davanın TELE1’i susturmak ve İmamoğlu’nun seçim başarılarını tartışmalı hale getirmek amacı taşıdığını savundu. Yanardağ, “Bu kanalı 10 milyon dolara almaya hazır olanlar vardı. Kanalı batırdılar” dedi.

İDDİANAMEDE HÜSEYİN GÜN’ÜN DİJİTAL MATERYALLERİ YER ALIYOR

İddianamede Hüseyin Gün’den elde edilen dijital materyaller ve yazışmalar, soruşturmanın temel unsurlarından biri olarak gösteriliyor.

Savcılık, Gün’ün yabancı ülkelerin istihbarat servisleriyle bağlantılı kişilerle temas kurduğunu öne sürüyor. İddianamede ayrıca MASAK incelemesine dayanılarak Gün’ün hesaplarından 85 milyon lira çekildiği iddiasına yer veriliyor.