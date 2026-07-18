Çarşaf giyerek iş yerini kurşunladı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde akıllara durgunluk veren bir silahlı saldırı yaşandı. Kimliğini gizlemek amacıyla sıra dışı bir yönteme başvuran şüpheli, kara çarşaf giyerek kadın kılığına girdi ve hedef aldığı iş yerine tabancayla kurşun yağdırdı.

GÜVENLİK KAMERASI O ANLARI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir iş yerini hedef alan saldırgan, tanınmamak için kara çarşaf kullanarak kadın kılığına büründü. İş yerinin önüne kadar soğukkanlılıkla ilerleyen şüpheli, belinden çıkardığı tabancayı doğrultarak iş yerine art arda ateş açtı.

Saldırı anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin silahını ateşledikten sonra hızla koşarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

POLİS KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Saldırının ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İş yerine isabet eden kurşunların yarattığı hasar incelenirken, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. (DHA)