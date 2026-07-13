Çapa Tıp’ta kadro isteyen 100 taşeron işçi işten çıkarıldı

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi yemekhanesinde görev yapan 100 taşeron işçi, kadro talebiyle başlattıkları eylem sonrası işten çıkarıldı. İddiaya göre hiçbir haklarını alamayan işçiler, işe geri dönmeyi ve alacaklarının kapatılmasını talep ederek "Haklarımız ödensin, işe geri dönelim" dedi.

"İŞÇİLER HİÇBİR AÇIKLAMA YAPILMADAN KAPININ ÖNÜNE KONULDU"

DİSK/Gıda-İş Sendikası, hastane önünde yaptığı açıklamada, 15-20 yıldır burada çalışan işçilerin mağdur edildiğini belirtti. Taşeron firmanın değişmesi öne sürülerek işçilerin maaş, kıdem, ihbar ve fazla mesai haklarının verilmediği aktarılan açıklamada, “Yıllardır bu hastanede emek veren işçiler hiçbir açıklama yapılmadan kapının önüne konuldu” ifadesi kullanıldı.

YEMEKLERİN KALİTESİZLİĞİ KİMİN SUÇU?

Birgün gazetesinin haberine göre, son günlerde gündeme gelen yemek kalitesi sorunlarına da değinen sendika, “Yemeklerin verimsizliği ve kalitesizliğinin sorumlusu işçiler değildir. Denetim ve kullanılan malzemeden hastane yönetimi ile şirket sorumludur” açıklamasını yaptı.

İşçilerin yetersiz ve kalitesiz malzemeleri defalarca şirkete ilettiği ancak bir çözüm bulamadığı dile getirildi.

Normalde her ihale döneminde personelin haklarıyla birlikte yeni firmaya geçtiğini hatırlatan sendika, “Bu dönem değişen nedir? Yeni bir şartname mi var? Varsa neden işçilere açıklanmıyor?” sorusunu yöneltti. Yıllarını bu işe vermiş emekçilerin neden tekrar işe alınmadığının açıklanması gerektiği vurgulandı.

"BU İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN BİR UYGULAMADIR"

Sendika, 21 Temmuz günü iş başı yapacak yeni firma gelene kadar yemek yapım ve dağıtım işlerinin MESEM öğrencileri ile temizlik personeline yaptırılacağı iddialarına sert çıktı. Bu durumun hijyen riski doğuracağını söyleyen sendika, “Bu insan sağlığını tehdit eden bir uygulamadır. Halkın sağlığıyla oynayamazsınız” diyerek tepki gösterdi.

MÜCADELE DEVAM EDECEK

Açıklamanın sonunda DİSK/Gıda-İş Sendikası, hastane yönetimini ve şirketi göreve çağırarak, “İşçi arkadaşlarımızın tüm alacakları derhal ödenmeli, çalışmak isteyenler hakları korunarak işe başlatılmalıdır” dedi. İşçiler, tüm haklarını alana kadar bu mücadeleyi bırakmayacaklarını ilan etti.