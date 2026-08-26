Canlı yayınla kadınları ağlarına düşüren şüpheliler yakalandı: 14 kadın kurtarıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda Bakırköy Osmaniye Mahallesi'ndeki bir adresi mercek altına aldı. Yapılan istihbarat çalışmalarında, adreste tutulan yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el konulduğu ve bu kişilerin zorla çalıştırıldığı belirlendi.

CANLI YAYINLARLA AĞLARINA DÜŞÜRDÜLER

Polis ekiplerinin yürüttüğü fiziki takip ve gözetleme çalışmalarında, adrese çok sayıda yabancı uyruklu kadının giriş çıkış yaptığı kayıtlara geçti. Şüphelilerin yöntemine ilişkin incelemelerde ise sosyal medya platformları üzerinden canlı yayınlar yapıldığı, oturum ve çalışma izni bulunmayan kişilerin bu yayınlar aracılığıyla belirlenen iletişim kanallarına yönlendirildiği tespit edildi.

BALKONDAN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR: 4 GÖZALTI

Takibin tamamlanmasının ardından dün belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Baskın sırasında evin balkonundan yandaki dairelere geçerek kaçmaya çalışan, aralarında 7'sinin oturum hakkı bulunduğu, 7'sinin ise bulunmadığı belirlenen toplam 14 kadın kurtarıldı. Operasyonda Y.B., H.D., A.D. ve O.R. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

DİJİTAL MATERYALLER VE DEFTERLER ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan detaylı aramalarda 17 cep telefonu, 1 tablet ve çok sayıda defter ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, kurtarılan kadınlardan oturum izni bulunmayan 7 kişi yasal işlemlerin tamamlanması amacıyla Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. (DHA)