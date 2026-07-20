Canlı konum şartı affedilmedi! Yargıtay'dan dikkat çeken boşanma kararı

Ankara'da yaşanan ve aile içindeki kontrol ile psikolojik baskı iddialarının gündeme geldiği boşanma davasında Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Mahkeme, eşini sürekli denetim altında tutan kadın ile eşine çocuk sahibi olamaması üzerinden hakaret eden kocanın boşanmada eşit derecede kusurlu olduğuna hükmetti.

Davayı açan koca, eşinin kendisinden her gün akşam saatlerinde canlı konum paylaşmasını istediğini, bu uygulamanın zamanla zorunluluk haline geldiğini ve özel hayatına müdahale boyutuna ulaştığını öne sürdü. Bu gerekçeyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını savunarak boşanma talebinde bulundu.

Kadın ise asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtti. Geçirdiği ameliyatın ardından eşinin ve ailesinin kendisini dışladığını iddia eden kadın, çocuk sahibi olamayacağı yönünde aşağılayıcı sözlere maruz kaldığını anlattı. Eşinin kendisine "Boş kutu, çocuğu olmuyor, seni istemiyorum, çeyizini al git" şeklinde ifadeler kullandığını öne süren kadın, ayrıca kredi kartlarının iptal edilmesiyle ekonomik şiddete uğradığını da dile getirdi.

BABADAN EVLATLIKTAN REDDETME TEHDİDİ

Sabah'ın haberine göre dosyada, her iki ailenin de evlilik ilişkisine yoğun şekilde müdahale ettiği tespit edildi. Kadının annesinin evliliğin sona ermesine yönelik telkinlerde bulunduğu, kocanın babasının ise oğlunu evlatlıktan reddetmekle tehdit ederek gelinini evden göndermesi için baskı yaptığı belirlendi. Ayrıca kocanın teyzesinin kadına hakaret içerikli mesajlar gönderdiği de dava dosyasına yansıdı.

Ankara Batı 7. Aile Mahkemesi, kadının eşini sürekli konum paylaşmaya zorlayarak sosyal yaşamını kısıtlamasını, kocanın ise eşine yönelik aşağılayıcı ifadeleri ve ailesinin baskısına sessiz kalmasını birlikte değerlendirerek tarafları eşit kusurlu saydı.

Mahkeme, maddi ve manevi tazminat taleplerini reddederken çiftin boşanmasına karar verdi. Ayrıca kadın lehine 20 bin lira tutarında toplu yoksulluk nafakasına hükmedildi.

Kararın istinaf ve temyiz süreçlerinin ardından dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme ile Bölge Adliye Mahkemesi'nin değerlendirmelerini hukuka uygun bularak kararı onadı.

Böylece Yargıtay, evlilikte eşi sürekli kontrol altında tutmanın da çocuk sahibi olamaması üzerinden aşağılayıcı ifadeler kullanmanın da boşanma davalarında kusur değerlendirmesinde dikkate alınacağını bir kez daha ortaya koymuş oldu.