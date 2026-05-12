Çankırı'da sağanak hayatı felç etti: Ev ve iş yerlerini su bastı

Çankırı’da öğleden sonra bastıran şiddetli sağanak, kent merkezinde hayatı felç etti. Cadde ve sokakların adeta göle döndüğü şehirde, belediye ve AFAD ekipleri teyakkuza geçti.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, TRAFİK KESİLDİ

Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle kentin ana arterlerinde dev su birikintileri oluştu. Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, güvenliği sağlamak amacıyla riskli bölgelere şerit çekerek bazı yolları araç trafiğine kapattı.

AFAD, SÜRÜCÜNÜN İMDADINA YETİŞTİ

Yükselen sular nedeniyle çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Kent merkezinde suya gömülen bir aracın sürücüsü, olay yerine sevk edilen AFAD ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla kurtarıldı.

Mahsur kalan diğer araçların tahliyesi için de çalışmalar sürüyor.

EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

Sağanak sadece trafiği değil, yerleşim yerlerini de vurdu. Birçok ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Çaresiz kalan vatandaşlar, dükkanlarına dolan suları kovalar kullanarak tahliye etmeye çalıştı.

Belediye ekipleri, su baskını ihbarı yapılan noktalarda vidanjörlerle tahliye işlemlerine devam ediyor. (AA)