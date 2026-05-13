İki ilde fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Ahlak Büro ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Çankırı merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı tutuklandı.

İKİ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında yürütülen soruşturma kapsamında, Başsavcılık koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Çankırı ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Toplam 4 adreste düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramalarda dijital materyaller ve suç unsurları ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA KARAR

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler S.A., K.A., K.K. ve A.K., savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerin tamamı, sorgu işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)