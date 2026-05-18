Çankırı'da feci kaza! Park halindeki otomobile kamyonet çarptı: Ölü ve yaralılar var

Çankırı'da korkunç bir kaza meydana geldi. Çerkeş ilçesi D-100 kara yolu Kadıköy mevkisinde bir kamyonet, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Ahmet Kapan ile aynı araçtaki Mehmet Kapan ve Selime Kapan ile kamyonetin sürücüsü Şeref C., yanındaki Saliha Ç., Mehmet Can C. ve Talha D. yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Feci kazada otomobilde bulunan Dürdane Mindavallı olay yerinde hayatını kaybetti.

Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Kapan ve Selime Kapan, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin yakınları yasa boğuldu.

Diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)