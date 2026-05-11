Çankırı dikkat! 2 saate gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji'den Çankırı için son dakika uyarısı geldi. Gelecek 2 saatlik periyotta beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanağa karşı sel, su baskını, yıldırım ve fırtına riskine karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu Bölgesi için kritik bir uyarı yaptı. Çankırı ve çevresinde kısa süre içinde etkisini artırması beklenen hava koşulları nedeniyle vatandaşların teyakkuzda olması istendi.

2 SAATLİK KRİTİK DİLİME DİKKAT

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, önümüzdeki 2 saatlik periyot içerisinde Çankırı çevrelerinde hava hareketliliği artacak. Yerel bazda etkili olması beklenen sağanağın, gök gürültüsüyle birlikte şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

"TEDBİRLİ OLUN" ÇAĞRISI

Kuvvetli yağışın sadece su baskınlarıyla sınırlı kalmayacağı, beraberinde birçok risk barındırdığı özellikle vurgulanıyor. Meteoroloji uzmanları, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışı gibi tehlikelerin yanı sıra yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı da kritik uyarılarda bulundu.

Yaşanabilecek tüm bu olumsuzluklara ve ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı vatandaşların son derece dikkatli olması istenirken, can ve mal güvenliği için "tedbirli olun" çağrısı yapıldı. (AA)

