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Halk TV Türkiye Çanakkale'de facia kaza: 2 ölü 2 ağır yaralı

Çanakkale'de facia kaza: 2 ölü 2 ağır yaralı

Çanakkale'de Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda bir otomobil, LNG yüklü tankere arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

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Çanakkale'de facia kaza: 2 ölü 2 ağır yaralı

Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda Gelibolu yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, LNG yüklü bir tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluştu.

KAZADA 2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobilde bulunan E.A. ve Ö.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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AĞIR YARALI 2 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada ağır yaralanan 2 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavisi hastanede devam ediyor. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trafik Kazası Çanakkale
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