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Halk TV Türkiye Çanakkale gazisinin torunu Türkiye’nin ilk havacı kadın generali oldu

Çanakkale gazisinin torunu Türkiye’nin ilk havacı kadın generali oldu

YAŞ kararlarıyla rütbe alan Çanakkale gazisi Molla Halil’in torunu Özlem Karapınar, Hava Kuvvetleri’nin ilk kadın tuğgenerali oldu. Ailesinde Kore gazisi amcası Ethem İyidilli de bulunan Karapınar tarihe geçti.

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Çanakkale gazisinin torunu Türkiye’nin ilk havacı kadın generali oldu

Yüksek Askeri Şura’nın toplantısında alınan kararla Hava Pilot Albay Özlem Karapınar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ilk kadın Tuğgenerali oldu.

Çanakkale gazisinin torunu Türkiye’nin ilk havacı kadın generali oldu - Resim : 1

Tuğgeneral Karapınar, Çanakkale’de 12 kurşunla yaralanıp mucize eseri hayatta kalan gazi Molla Halil’in ikinci kuşak torunudur. Karapınar’ın ailesinde ayrıca Kore gazisi büyük amcası Ethem İyidilli de bulunuyor.

Çanakkale gazisinin torunu Türkiye’nin ilk havacı kadın generali oldu - Resim : 2

KARA KUVVETLERİ'NDE ARMAĞAN ÖZEL TUĞGENERAL OLDU

Kararlar kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Kara Pilot Albay Armağan Özel de tuğgeneral rütbesine yükseldi. Tuğgeneral Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki ender kadın helikopter ve uçak pilotları arasında yer almaktadır.

Çanakkale gazisinin torunu Türkiye’nin ilk havacı kadın generali oldu - Resim : 3

TSK VE JANDARMA'DA TOPLAM SAYI 5 OLDU

İki yeni generalin katılımıyla, Jandarma Genel Komutanlığı da dahil olmak üzere kadın general ve amiral sayısı 5’e yükseldi. TSK'daki ilk adım 2023 yılında atılmış; Kurmay Albay Gökçen Fırat Tuğamiral olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda amiral rütbesine yükselen ilk isim olmuştu.

YAŞ'ta tarihi karar: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ilk kez bir kadın general atandıYAŞ'ta tarihi karar: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ilk kez bir kadın general atandı

JANDARMA'DAKİ TERFİLER İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA

Jandarma Genel Komutanlığı’nda da 2 kadın general görev yapmaktadır. Önceki yıl Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı Albay Özlem Yıldız ile geçen yıl Çankırı İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gülden Mat Şakir tuğgeneral rütbesine yükselmişti. Jandarmadaki terfilerin bu ay içinde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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