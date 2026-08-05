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Halk TV Türkiye Çanakkale Boğazı'nda geçen kimyasal yük tankerinde yangın

Çanakkale Boğazı'nda geçen kimyasal yük tankerinde yangın

Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada baca yangını çıkan gemi, güvenli bölgeye demirletildi.

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Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'ndan Adana'nın Ceyhan Limanı'na seyir halinde olan Liberya bayraklı, 119 metre uzunluğundaki boş kimyasal yük tankeri "Havva Ana"da, Gelibolu açıklarına ulaşıldığı sırada baca bölümünde yangın çıktı.

Yaşanan gelişme üzerine gemi kaptanı, durumu vakit kaybetmeden Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirerek yardım talebinde bulundu. İhbarın ardından bölgede gerekli koordinasyon sağlanırken, olaya müdahale edilmesi için ilgili ekipler harekete geçirildi.

Çanakkale Boğazı'nda geçen kimyasal yük tankerinde yangın - Resim : 1

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KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Geminin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-16" römorkörü sevk edildi.

KEGM ekipleri ve gemi personeli tarafından yangının söndürülmesinin ardından gemi, Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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