Can Polat’ı öldüren tetikçinin ifadesi ortaya çıktı! "Para veririz dediler"

Dilan Polat'ın korumalığını yapan ve eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ın öldürülmesine ilişkin İzmir'de gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı.

3 Haziran Çarşamba günü Çeşme'de gerçekleşen silahlı saldırıda Polat'ı öldüren Serhat A., kendisine baskı yapıldığını söyledi.

"BANA BASKI YAPIYORLARDI, PARA VERİRİZ DİYORLARDI"

Merve Tokaz'ın haberine göre, Serhat A., ifadesinde şunlara yer verdi:

"Ben daha önce ifade vermiştim, o ifadelerim aynen doğrudur. Maktul Can Polat'ı öldürmek istememiştim, bana baskı yapıyorlardı, para veririz diyorlardı. Konuşmamı istemiyorlardı. Baskı altında kaldığım için böyle bir eylemi gerçekleştirdim, pişmanım."

"BUNLAR BENİ TEHDİT EDİYORLARDI"

Tutuklanan diğer şüpheli Ali A. ise, Daltonlar suç örgütüyle bir alakasının olmadığını söyledi. Ali A. ifadesinde şöyle konuştu:

"Can Polat'ın öldürülmesi olayla da bir alakam yoktur, silahı ben temin etmedim, taksici eve silah getirdi. Gırgır lakaplı bir şahıs bana mesaj attı ve silahın bende kalacağını söyledi, bunlar beni tehdit ediyorlardı. Serhat A. isimli şahıs kaldığım yeri bir kızın üzerinden kiralamıştı, beni tehdit eden şahıslar orada kalacağımı söylemişti. Ö.F.Ç. isimli şahsı tanımıyorum, ben kendi kimlik bilgilerimi atmıştım, ancak bu şahsın ismiyle kayıt yapılmış. Serhat A. tek başına İzmir'e gitti. ben yanında yoktum, pişmanım, serbest bırakılmamı talep ederim."

"SİLAH ZORUYLA OTELİN ORAYA GÖNDERDİ"

Bir başka şüpheli Eray C.Y. da, Daltonlar suç örgütüyle bir alakasının olmadığını belirterek şunları dedi:

"Can Polat'ın öldürülmesi olayla da bir alakam yoktur, Serhat A. ile birlikte 5 yıldır aynı iş yerinde çalıştığımdan dolayı tanırım, ben İzmir Çeşme'de çalışıyordum, Serhat benim yanıma geldi, beni silah zoruyla Çeşme ilçesinde bulunan otelin oraya gönderdi. Ben gittim ve aracın resmini çektim ve Serhat'a gönderdim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ederim."

"BU ADRESE PAKETİ BIRAK DEDİLER"

Tutuklanan son isim İbrahim H.C. ise ifadesinde şunlara yer verdi: