Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Can Polat cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Can Polat cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Çeşme'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Can Polat cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Can Polat cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Dilan Polat'ın korumalığını yapan ve aynı zamanda eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat'ın öldürülmesine ilişkin İzmir'de gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Can Polat, 3 Haziran Çarşamba günü İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı'daki tatil bölgesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Cinayet şüphelilerinin İstanbul bağlantılı olması nedeniyle soruşturma dosyası, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi.

Can Polat cinayetinin şüphelileri adliyeye sevk edildi - Resim : 1

Engin ve Dilan Polat'ın avukatlığını yapmıştı: Haydar Enes Çetinkaya gözaltına alındıEngin ve Dilan Polat'ın avukatlığını yapmıştı: Haydar Enes Çetinkaya gözaltına alındı

OTOMATİK SİLAHLA BİRLİKTE İZMİR'DE YAKALANDILAR

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen çalışmalarda, cinayeti işlediği tespit edilen şüpheli ile olay öncesinde keşif yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi, saldırıda kullanılan otomatik silahla birlikte İzmir'de yakaladı.

Olayın ardından İstanbul'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Dilan Polat Cinayet
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro