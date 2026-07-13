Can pazarı yaşandı! Minibüs ile otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
Ardahan-Artvin karayolunda minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.
Ardahan’da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.15 sıralarında Ardahan-Artvin kara yolunun Sulakyurt köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 ZE 946 plakalı minibüs ile 54 BK 700 plakalı otomobil çarpıştı.
7 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan minibüs sürücüsü, itfaiye erlerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi ile Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
yaşanan çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ekipler kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazağını kesin nedeninin belirlenmesi için başlatılan inceleme devam ediyor.
(DHA)