Can Bonomo'ya kuryeden ölüm tehdidi: İstersem canına da kıyabilirim

Şarkıcı Can Bonomo’ya sosyal medya programında yöneltilen bir soru nedeniyle tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen Mehmet B. hakkında dava açıldı. Şüpheli için 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

PROGRAMDAKİ SORU TEHDİDE DÖNÜŞTÜ

Can Bonomo, daha önce O Tarz Mı? adlı sosyal medya programında izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. İddiaya göre Mehmet B., programdaki bir sorunun kendi eşiyle ilgili olduğunu düşündü ve Bonomo’ya tehdit içerikli mesajlar gönderdi.

Sabah'ın haberine göre; şüphelinin mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Platforma herhangi bir zarar gelmemesi için o soruyu soranların IP adreslerini, videoları ve mesajlarını bana gönderin.

Canım pahasına ne varsa ne yoksa hepsini ortaya çıkaracağım. Bu olaydan zarar görmek istemiyorsanız gönderin. Emin olun siz de zarar göreceksiniz. Zaman çok kısıtlı.

Boşanma mahkemem var ve ben bu delilleri toplayıp kendimi kanun karşısında haklı çıkarmam gerekiyor. İyilikle verirsen sana minnettar olurum ama vermezsen seninle uğraşırım... Dünya küçük her an denk gelebiliriz. İstersem canına da kıyabilirim, canını da yakabilirim.

Evini bulmam an meselesi, bu bilgileri almam için gerekirse para da verebilirim. Ben sizin karşınıza çıkacağım, evinize kadar geleceğim gerekirse polisle, savcıyla geleceğim. Bu aralar kuryecilere dikkat et aman diyeyim."

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Mesajların ardından Can Bonomo savcılığa başvurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Taraflar arasında yürütülen uzlaşma sürecinden sonuç alınamadı.

Hazırlanan iddianamede, Mehmet B. hakkında “kişinin huzur ve sükununu bozma” ve “tehdit” suçlarından 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

ŞÜPHELİDEN SAVUNMA

Gözaltına alınan Mehmet B., Bonomo’yu internet üzerinden tanıdığını söyledi. Şüpheli ifadesinde şu sözleri kullandı:

"Kendisiyle başka tanışıklığım, iş ilişkim yok. Daha önce uyuşturucu kullanmaktan dolayı cezaevine girdim. Bonomo'nun 2021 yılındaki katıldığı bir programda söylediği sözlerinin benim özel hayatıma yönelik olduğunu düşündüm.



O tarihte evli olduğum eşimin Can Bonomo'ya ilişkimiz hakkında mesajlar gönderdiğini sandım. Konuyla ilgili eski eşimden bilgi alamayınca Bonomo'ya ulaşmaya çalıştım. Mesajları gönderen benim, amacım tehdit etmek değildi."