Cami avlusunda bayramlaşmak için kuyruğa girdiler
Ordu'nun Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi'nde, vatandaşlar bayram namazının ardından bayramlaşmak için sıraya girdi. Camide bulunanlar, cami avlusunda bayramlaşmak amaçlı uzun bir kuyruk oluşturdu.
Ordu'da Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi'nde, cami cemaati sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için camide bir araya geldi.
Kurban Bayramı'nın 1. gününde, Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi'nde namazdan sonra vatandaşlar bayramlaşmak için cami avlusunda metrelerce kuyruk oluşturdu.
Tek sıra haline girdikten sonra sırayla birbiriyle bayramlaşan vatandaşlar, bayramlaşma bittikten sonra ise kurban kesimi için evlerine geri döndü. (DHA)