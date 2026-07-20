Camdan ayaklarını çıkarıp içki içtiler: Sürücü üstelik ehliyetsiz çıktı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde, trafikte kuralları hiçe sayan görüntüler yaşandı. Ayaklarını camdan çıkarıp alkol alan ve polisten kaçan sürücü ile araba sahibine toplam 280 bin TL ceza kesildi.

Seyir halindeki bir otomobilin içindeki sürücü ve yanındaki kişi, ayaklarını camdan dışarı sarkıtıp alkol tüketmeye başladı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, 43 NK 434 plakalı aracı takibe aldı.

'DUR' İHTARINA UYMAYIP KAÇTI

Takip edilen araç kırmızı ışıkta durduğunda, sivil polis memuru yanına giderek sürücüyü otomobili kenara çekmesi konusunda uyardı. Sürücü bu uyarıyı dikkate almayarak gaza bastı ve kaçmaya başladı.

O anlar çevredeki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Polisin ısrarlı takibi sonucunda araç durduruldu ve sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

280 BİN TL CEZA KESİLDİ

Sürücüye ‘dur’ ihtarına uymadığı için 200 bin TL, ehliyetsiz araç kullandığı için 40 bin TL ceza kesildi. Araç sahibine ise ehliyetsiz kişiye direksiyonu emanet ettiği için 40 bin TL ceza yazıldı. Böylece sürücü ve araç sahibi toplamda 280 bin TL idari para cezasıyla karşı karşıya kaldı. (DHA)