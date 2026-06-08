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Halk TV Türkiye Çalarken kadın kaçarken erkek! Polis mini etekli peruklu hırsızı arıyor

Çalarken kadın kaçarken erkek! Polis mini etekli peruklu hırsızı arıyor

Bursa’da bir züccaciye dükkanına peruk takıp mini etek giyerek gelen bir erkek, iş yerinin önündeki kilimi çaldı. Olayın ardından üzerindeki kıyafetleri ve peruğu çıkaran şüphelinin yakalanması için emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

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Çalarken kadın kaçarken erkek! Polis mini etekli peruklu hırsızı arıyor

Olay, dün Bursa’nın Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi’nde faaliyet gösteren bir züccaciye dükkanında meydana geldi. İşletmenin önünde bulunan ürün, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.

Çalarken kadın kaçarken erkek! Polis mini etekli peruklu hırsızı arıyor - Resim : 1

PERUK VE MİNİ ETEKLE GELDİ

İş yerine peruk takıp, mini etek giyerek gelen erkek şüpheli, mağaza önünde duran kilimi alarak uzaklaştı.

Çalarken kadın kaçarken erkek! Polis mini etekli peruklu hırsızı arıyor - Resim : 2

OLAYIN ARDINDAN KIYAFETLERİNİ ÇIKARDI

Hırsızlık eyleminin ardından şüpheli, olay sırasında taktığı peruğu ve giydiği kıyafeti çıkardı.

Çalarken kadın kaçarken erkek! Polis mini etekli peruklu hırsızı arıyor - Resim : 3

EMNİYET GÜÇLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası kayıtlarının ardından, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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