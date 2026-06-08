Halk TV Türkiye Çalarken kadın kaçarken erkek! Polis mini etekli peruklu hırsızı arıyor

Çalarken kadın kaçarken erkek! Polis mini etekli peruklu hırsızı arıyor Bursa’da bir züccaciye dükkanına peruk takıp mini etek giyerek gelen bir erkek, iş yerinin önündeki kilimi çaldı. Olayın ardından üzerindeki kıyafetleri ve peruğu çıkaran şüphelinin yakalanması için emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldı.