Çalarken kadın kaçarken erkek! Polis mini etekli peruklu hırsızı arıyor
Bursa’da bir züccaciye dükkanına peruk takıp mini etek giyerek gelen bir erkek, iş yerinin önündeki kilimi çaldı. Olayın ardından üzerindeki kıyafetleri ve peruğu çıkaran şüphelinin yakalanması için emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldı.
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Olay, dün Bursa’nın Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi’nde faaliyet gösteren bir züccaciye dükkanında meydana geldi. İşletmenin önünde bulunan ürün, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.
PERUK VE MİNİ ETEKLE GELDİ
İş yerine peruk takıp, mini etek giyerek gelen erkek şüpheli, mağaza önünde duran kilimi alarak uzaklaştı.
OLAYIN ARDINDAN KIYAFETLERİNİ ÇIKARDI
Hırsızlık eyleminin ardından şüpheli, olay sırasında taktığı peruğu ve giydiği kıyafeti çıkardı.
EMNİYET GÜÇLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası kayıtlarının ardından, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi