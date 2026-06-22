Çakarlı araçla yakalandı 'ağabeyim ağır ceza hakimi' diye savundu: Yine de cezayı yedi...
Aydın'da polis denetimine takılan ve aracına usulsüz çakar sistemi taktırdığı belirlenen sürücü, ceza yememek için ağabeyinin ağır ceza hakimi olduğunu söyledi. Ekipler sürücüye 174 bin lira ceza kesti ve ehliyetine el koydu.
Aydın'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimleri sırasında, aracında usulsüz çakar sistemi kullandığı belirlenen bir sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. Sürücünün mevzuata aykırı şekilde çakar sistemiyle trafikte seyrettiği tespit edildi.
POLİS DENETİMİNE TAKILDI, CEZA KESİLDİ
Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, aracında usulsüz çakar sistemi bulunan sürücüye 174 bin lira idari para cezası uygulandı. İşlem sırasında sürücünün, ağabeyinin ağır ceza hakimi olduğunu öne sürerek ceza uygulanmaması yönünde talepte bulunduğu iddia edildi. Ancak ekipler, sürücünün beyanına rağmen yasal işlemleri sürdürdü.
EHLİYETE EL KONULDU, AĞABEYİ ARACI TESLİM ALDI
Ehliyetine el konulmasının ardından olay yerine gelen ve ağır ceza hakimi olduğu öne sürülen ağabeyi, aracı teslim alarak bölgeden ayrıldı. Yaşanan olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtilirken, iddialara ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. Usulsüz çakar kullanımına ilişkin cezai işlemlerin devam edeceği öğrenildi.