Halk TV Türkiye Çakarlı araçla yakalandı 'ağabeyim ağır ceza hakimi' diye savundu: Yine de cezayı yedi...

Çakarlı araçla yakalandı 'ağabeyim ağır ceza hakimi' diye savundu: Yine de cezayı yedi... Aydın'da polis denetimine takılan ve aracına usulsüz çakar sistemi taktırdığı belirlenen sürücü, ceza yememek için ağabeyinin ağır ceza hakimi olduğunu söyledi. Ekipler sürücüye 174 bin lira ceza kesti ve ehliyetine el koydu.