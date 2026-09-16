Çağlayan’daki LGBTİ+ protestosunda gözaltına alınmışlardı: Gazeteci Sarya Toprak ve 106 kişi serbest bırakıldı

Çağlayan’daki LGBTİ+ protestosunda gözaltına alınan aralarında BirGün muhabiri Sarya Toprak ve avukatların da bulunduğu 106 kişi, sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı.

Tam 106 kişinin gözaltı süresi, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 24 saat uzatılmıştı.

ÇAĞLAYAN’DAKİ PROTESTODA 106 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

“Ailem Güvende” adı altında LGBTİ+’lara yönelik yürütülen operasyonlara karşı dün (15 Eylül) İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelenler, polis müdahalesi sonucu gözaltına alındı.

Protestoda haber takibi yapan BirGün muhabiri Sarya Toprak ve Alman ARD TV muhabiri Sener Azak ile avukatların da aralarında bulunduğu 106 kişi gözaltına alındı. Azak daha sonra serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlar önce Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Daha sonra 3 gruba ayrılan gözaltındakiler, İstanbul’un çeşitli yerlerindeki karakollara sevk edildi.

Muhabir Sarya Toprak Gayrettepe Emniyet’e götürülürken, gözaltındakilerin bir kısmının işlemleri Vatan Emniyet’te, bir kısmının işlemleri ise Küçükçekmece Emniyet’te yapıldı.

106 KİŞİNİN GÖZALTI SÜRESİ 24 SAAT UZATILDI

Geceyi emniyette geçiren 106 kişinin ifade işlemleri sabah saatlerinde tamamlandı. Ardından 106 kişinin gözaltı süresi 24 saat daha uzatıldı.

Adliyeye sevklerin bu gün tamamlanıp tamamlanmayacağı belirsizken, gözaltındaki 106 kişi sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldı.

SARYA TOPRAK’A EYLEMİN YANI SIRA PAYLAŞIMLARI DA SORULDU

BirGün gazetesinin haberine göre, haber takibi sırasında gözaltına alınan BirGün muhabiri Sarya Toprak’a eyleme “katılması” dışında, operasyonların ardından yaptığı iki paylaşım da soruldu.

Toprak, bir paylaşımında, LGBTİ+ derneklerine ve hak savunucularına yönelik “Ailem Güvende” adı altında yapılan operasyonlarla ilgili haberi alıntılayarak şunları kaydetmişti:

"Çok karanlık bir güne uyandık. “Aileyi ve toplum düzenini koruma” adı altında LGBTİ+’ların çalıştığı işletmelere, derneklere ve yaşam alanlarına uzanan bir operasyon yürütülüyor. Bunu yalnızca LGBTİ+’lara yönelik bir saldırı olarak okumak büyük hata. LGBTİ+’lar üzerinden kurumsallaştırılan şey, iktidarın “makbul” hayatın sınırlarını çizdiği bir baskı rejimi. Bugün hedefte LGBTİ+’lar var. Ancak inşa edilen mekanizma LGBTİ+’larla sınırlı değil. “Aile” ve “toplum düzeni” adına kimin nasıl yaşayabileceğine bu iktidarın karar verdiği bir rejim kurumsallaştırılıyor."

"GİDEREK DERİNLEŞEN GERİCİ KUŞATMANIN BİR PARÇASI"

Bir diğer paylaşımında ise haberini alıntılayan Toprak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Giderek derinleşen gerici kuşatmanın bir parçası olarak LGBTİ+’lara yönelik baskı, iktidarın son yıllarda giderek belirginleşen daha geniş bir toplumsal dönüşüm programından bağımsız değil. AKP bir yandan siyasal baskının araçlarını kalıcılaştırırken diğer yandan nasıl yaşanacağına, nasıl bir aile kurulacağına, kadınların toplumdaki yerine ve kimlerin “makbul” kabul edileceğine ilişkin düzenlemeleri devlet politikası haline getirmeye çalışıyor."