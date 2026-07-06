Büyüyemediler! FİSA raporuna göre Türkiye'de 5 ayda 303 çocuk hayatını kaybetti

FİSA Çocuk Hakları Merkezi tarafından yayımlanan “Türkiye’de Çocuğun Yaşam Hakkı İhlalleri” başlıklı bilgi notu, ülkedeki çocuk ölümlerine dair gerçekleri ortaya çıkardı. Yerel ve ulusal internet medyası, yerel kaynaklar ile insan hakları örgütlerinin verileri derlenerek hazırlanan rapora göre, 2026 yılının Ocak ve Mayıs aylarını kapsayan beş aylık dönemde en az 303 çocuk önlenebilir sebeplerle hayatını kaybetti. Çocuk yaşam hakkı ihlallerinin 69 farklı ile yayıldığı belirtilirken, bölgesel bazda en çok can kaybı 18 çocukla Şanlıurfa’da yaşandı. Şanlıurfa'yı 16 çocuk ölümüyle Antalya, 14'er çocuk ölümüyle ise Kahramanmaraş ve İstanbul takip etti.

İLK 5 AYLIK TABLO

Raporda, çocukların yaşamını yitirmesinde kamusal hizmetlerdeki eksikliklerin ve kamu görevlilerinin ihmallerinin olduğuna dikkat çekildi. Yılın ilk 5 ayında kamu kurumlarının eylem veya ihmalleri nedeniyle 46 çocuk hayatını kaybetti. Bu çocukların 22'si sağlık, 20'si eğitim, 2'si bakım ve 2'si yerel yönetim hizmetlerinden faydalanırken yaşamından oldu. FİSA Çocuk Hakları Merkezi, bu tablonun kamusal hizmetlerin çocukların temel ihtiyaçlarına göre yapılandırılmamasından ve çocuk koruma mekanizmalarının etkili bir şekilde işletilmemesinden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca, devletin yaşam hakkını koruma yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle en az 257 çocuğun yaşamını yitirdiği, bu kapsamda 26 çocuğun intihar ettiği, 8'inin bireysel silahlanma, 14'nün ise şüpheli bir şekilde hayatını kaybettiği belirtildi.

"ÖNLEM ALINMIYOR"

Gerekli önlemlerin alınmaması sonucunda 39 çocuk açık alanlarda hayatını kaybederken, bu çocukların 31'inin barajlar, nehirler ve çoğunlukla Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarında boğularak can verdiği kaydedildi. Ev içi kazalar da rapordaki bir diğer acı gerçeği oluşturdu. Ev içi kazalarda yaşamını yitiren 11 çocuğun 8'inin açık bırakılan pencere veya balkonlardan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Merkez, her yıl düzenli olarak benzer sebeplerden ölümlerin yaşanmasına rağmen hala etkili ve caydırıcı önlemlerin alınmadığının altını çizdi.

İŞ CİNAYETLERİ

Türkiye'nin kanayan yaralarından biri olan çocuk işçi sorunu, FİSA raporunun bölümlerinden birini oluşturdu. Sadece 5 aylık süre zarfında en az 27 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Çalışırken can veren 21 çocuktan 11'inin tarım ve hayvancılık, 3'ünün inşaattan düşme ve 1'inin sanayi sektöründe çalıştığı saptandı. Ayrıca, MESEM kapsamında çalışan en az 2 çocuğun da yaşamını yitirdiği ifade edildi. İşyeri kazalarıyla bağlantılı olarak hayatını kaybeden 6 çocuğun ise mevsimlik tarım işçisi olan aileleriyle birlikte göç ettikleri kentlerdeki geçici barınma çadırlarında yaşamını yitirdiği, bu çocukların tamamının mülteci statüsünde olduğu bilgisi paylaşıldı.