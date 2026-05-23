Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Büyükşehirden kaçtı, memlekete döndü: Küçük atölyesinden el emeğini Avrupa'ya gönderiyor

Büyükşehirden kaçtı, memlekete döndü: Küçük atölyesinden el emeğini Avrupa'ya gönderiyor

İstanbul ve Antalya'daki çalışmalarının ardından Balıkesir'in Dursunbey ilçesine dönen 33 yaşındaki Eren Demirtaş, kurduğu atölyede ürettiği ahşap oyma eserleri sosyal medya aracılığıyla Avrupa'ya ulaştırıyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Büyükşehirden kaçtı, memlekete döndü: Küçük atölyesinden el emeğini Avrupa'ya gönderiyor

Büyükşehrin yoğun temposundan uzaklaşarak memleketi Balıkesir, Dursunbey'e dönen ahşap oyma sanatçısı Eren Demirtaş, küçük bir atölyeden beş ülkeye eser gönderen bir üreticiye dönüştü.

Akdeniz Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü mezunu olan 33 yaşındaki Demirtaş, İstanbul ve Antalya'da geçirdiği yılların ardından sanatını doğduğu topraklarda sürdürmeye karar verdi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

ahşap oymacı eren demirtaş

ÇİZİMDEN AHŞAP OYMAYA UZANAN YOL

Demirtaş sanata küçük yaşta çizimle başladı. Kara kalem ve resim çalışmalarının ardından yakma resim sanatıyla tanıştı. Üniversite eğitimi ve büyükşehirlerdeki deneyimleri onu ahşap oymacılığına yöneltti. Dursunbey'de kurduğu atölyede özellikle hayvan figürleri üzerine eserler üretiyor.

DURSUNBEY'İN AHŞAP GELENEĞİNDEN BESLENİYOR

Demirtaş, Dursunbey'in ahşap üretimi açısından köklü bir merkez olduğunu ve ilçedeki ustalardan çok şey öğrendiğini söyledi.

"Dursunbey hem üretmek hem de yeni fikirler geliştirmek için çok uygun bir yer. Buradaki ustalardan öğrendiğim bilgilerle kendi çalışmalarımı geliştirme fırsatı buldum."

ahşap oymacı eren demirtaş

SOSYAL MEDYA DÜNYAYA AÇILAN KAPI OLDU

Demirtaş, sergiler ve fuarlarla yurt içinde tanındıktan sonra sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla uluslararası müşterilere ulaştı. Yunanistan, İngiltere, Almanya, İtalya ve Gürcistan'dan gelen siparişleri kargo yoluyla sanatseverlere gönderiyor. İnternetin küçük üreticiler için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Demirtaş, kişiye özel tasarımlar da yapıyor.

ahşap oymacı eren demirtaş

"SEVDİĞİM İŞİ YAPMAK MUTLULUK VERİYOR"

Hobisini mesleğe dönüştüren Demirtaş, ahşap oymacılığını teknolojiyle birleştirmenin bu zanaatın sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu belirtti.

"Sevdiğim işi yapıyor olmak bana ayrıca mutluluk veriyor. Ahşapla çalışmak hem yorucu hem de dinlendirici bir süreç."

Ata toprağında kök salan başarı: Iğdırlı çift 30 aileye istihdam kapısı açtıAta toprağında kök salan başarı: Iğdırlı çift 30 aileye istihdam kapısı açtı

GENÇLERİN İLGİSİ VAR AMA EKONOMİK KAYGILAR ENGELLİYOR

Demirtaş, zanaata meraklı gençlerin atölyesine sıkça uğradığını ancak ekonomik kaygıların bazılarını meslek edinmekten alıkoyduğunu aktardı. Daha büyük ölçekli eserler üretmeyi hedefleyen sanatçı, çalışmalarıyla Balıkesir ve Dursunbey'in tanıtımına da katkı sunmak istiyor.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Balıkesir Sanat
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro