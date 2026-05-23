Büyükşehirden kaçtı, memlekete döndü: Küçük atölyesinden el emeğini Avrupa'ya gönderiyor

Büyükşehrin yoğun temposundan uzaklaşarak memleketi Balıkesir, Dursunbey'e dönen ahşap oyma sanatçısı Eren Demirtaş, küçük bir atölyeden beş ülkeye eser gönderen bir üreticiye dönüştü.

Akdeniz Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü mezunu olan 33 yaşındaki Demirtaş, İstanbul ve Antalya'da geçirdiği yılların ardından sanatını doğduğu topraklarda sürdürmeye karar verdi.

ÇİZİMDEN AHŞAP OYMAYA UZANAN YOL

Demirtaş sanata küçük yaşta çizimle başladı. Kara kalem ve resim çalışmalarının ardından yakma resim sanatıyla tanıştı. Üniversite eğitimi ve büyükşehirlerdeki deneyimleri onu ahşap oymacılığına yöneltti. Dursunbey'de kurduğu atölyede özellikle hayvan figürleri üzerine eserler üretiyor.

DURSUNBEY'İN AHŞAP GELENEĞİNDEN BESLENİYOR

Demirtaş, Dursunbey'in ahşap üretimi açısından köklü bir merkez olduğunu ve ilçedeki ustalardan çok şey öğrendiğini söyledi.

"Dursunbey hem üretmek hem de yeni fikirler geliştirmek için çok uygun bir yer. Buradaki ustalardan öğrendiğim bilgilerle kendi çalışmalarımı geliştirme fırsatı buldum."

SOSYAL MEDYA DÜNYAYA AÇILAN KAPI OLDU

Demirtaş, sergiler ve fuarlarla yurt içinde tanındıktan sonra sosyal medya ve dijital platformlar aracılığıyla uluslararası müşterilere ulaştı. Yunanistan, İngiltere, Almanya, İtalya ve Gürcistan'dan gelen siparişleri kargo yoluyla sanatseverlere gönderiyor. İnternetin küçük üreticiler için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Demirtaş, kişiye özel tasarımlar da yapıyor.

"SEVDİĞİM İŞİ YAPMAK MUTLULUK VERİYOR"

Hobisini mesleğe dönüştüren Demirtaş, ahşap oymacılığını teknolojiyle birleştirmenin bu zanaatın sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu belirtti.

"Sevdiğim işi yapıyor olmak bana ayrıca mutluluk veriyor. Ahşapla çalışmak hem yorucu hem de dinlendirici bir süreç."

GENÇLERİN İLGİSİ VAR AMA EKONOMİK KAYGILAR ENGELLİYOR

Demirtaş, zanaata meraklı gençlerin atölyesine sıkça uğradığını ancak ekonomik kaygıların bazılarını meslek edinmekten alıkoyduğunu aktardı. Daha büyük ölçekli eserler üretmeyi hedefleyen sanatçı, çalışmalarıyla Balıkesir ve Dursunbey'in tanıtımına da katkı sunmak istiyor.

(AA)