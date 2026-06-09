Büyükelçilikler ziyafet verdi: İtibara bütçe var emekliye yok

İktidarın emekli zammı için kasada para olmadığını öne sürerken büyükelçilik programları için kesenin ağzını sonuna kadar açtığı öne sürüldü. UNESCO’nun her haziranın ilk haftasını Dünya Kahvaltı Günü ilan etmesi, Türkiye’nin dünya genelindeki elçilikleri için bir fırsata dönüştü.

DÜNYA KAHVALTI GÜNÜ ELÇİLİKLERDE KUTLANDI

Rusya’dan Endonezya’ya, Katar’dan Tunus’a kadar birçok ülkede ‘geleneksel Türk kahvaltısı’ organizasyonu düzenlendi. Aşçılar, garsonlar ve elçilik çalışanları yabancı konukları ağırlamak için seferber olurken, kahve, kuymak, menemen ve simit için özel standlar kuruldu. Sözcü'nün haberine göre davetli olarak gelen işadamları, politikacılar, sanatçılar ve sosyal medya fenomenleri farklı lezzetlerle ağırlandı.

RUSYA

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, zengin kahvaltı sofrasıyla bizzat ilgilendi, hiçbir eksik olmaması için sofrayı dikkatle inceledi.

TUNUS

Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Büyükelçilik Rezidansı’nda düzenlenen etkinliğe Tunuslu sosyal medya fenomenleri, aşçılar ve gastronomi alanında içerik üreten isimleri ağırladı.

ENDONEZYA

Cakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan ve Cakarta İletişim Müşavirliği’nin düzenlediği kahvaltı davetinde de iştah açıcı çeşitler bulunuyordu.

MISIR VE KUVEYT

Kahire Büyükelçiliği’nde davetliler için onlarca masa kuruldu,

Kuveyt Büyükelçiliği’nin düzenlediği kahvaltıya seçkin davetliler katıldı.

KATAR

AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun kardeşi olan Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, davetlileri Türk lokantasında ağırladı.

VAN’DA IRAKLI KONUKLARA KAHVALTI

Van’da da bir kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Kentin kahvaltı kültürünü tanıtmak için onlarca masaya sofralar kuruldu. Yabancı misafirlerin ağırlıkta olduğu etkinliğe Irak’tan Erbil, Duhok ve Soran kentlerinin valileri ile belediye başkanları katıldı. Kentin ileri gelenleri de kahvaltıda hazır bulundu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, etkinlikle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Otlu peynirimizden murtuğaya kadar yaklaşık 20 tescilli ve tescil yolundaki yöresel ürünümüzle bu sofra insanlığa sunulmuş bir mirastır.”