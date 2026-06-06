Büyükelçilikler düğmeye bastı: Schengen randevularında karaborsa incelemesi

Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika ve Avusturya büyükelçilikleri, Schengen randevularındaki "karaborsa" iddialarını incelemeye aldı.

Türkiye’de uzun süredir tartışma konusu olan Schengen vizesi randevu sorunu, yaz aylarının yaklaşmasıyla yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Avrupa ülkelerine seyahat etmek isteyen binlerce kişi, vize randevusu bulmakta zorlanırken, sistemde açılan randevuların kısa sürede tükenmesi karaborsa iddialarını da beraberinde getiriyor.

Vize başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar ve seyahat acentaları, bazı kişi ve şirketlerin özel yazılımlar kullanarak randevuları toplu şekilde kapattığını, daha sonra ise bu randevuların yüksek ücretler karşılığında satıldığını öne sürüyor. Artan şikayetler üzerine Türkiye’deki bazı Avrupa Birliği ülkelerinin diplomatik temsilcilikleri konuyu mercek altına aldı.

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği, yaşanan yoğunluk ve usulsüzlük iddialarına karşı yeni önlemler uygulamaya koyduklarını açıkladı. Büyükelçilik, vize başvurularında bekleme listesi sistemine geçildiğini belirterek, bu yöntem sayesinde hizmet sağlayıcılar veya üçüncü taraflar tarafından toplu randevu rezervasyonu yapılmasının önüne geçilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Almanya ayrıca, vize işlemlerinde yetkilendirilen tek kuruluşun iDATA olduğunu vurgulayarak, vatandaşları yüksek ücret talep eden aracı kişi ve kuruluşlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

"YETKİSİZ ACENTELERE ÖDEME YAPMAYIN"

Benzer bir uyarı Belçika’dan da geldi. Nefes Gazetesi'ne konuşan Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, Belçika vize başvurularında bot yazılımlar aracılığıyla randevu alınmasının söz konusu olmadığını belirterek, VFS dışında herhangi bir kuruluşun yetkili olmadığını söyledi. Van de Velde, vatandaşların yetkisiz acentelere ödeme yapmasının kendilerine herhangi bir avantaj sağlamayacağını ifade etti.

Hollanda Büyükelçiliği ise randevu sistemine ilişkin usulsüzlük iddialarını ciddiyetle değerlendirdiklerini açıkladı. Büyükelçilik, aynı hizmet sağlayıcıyla çalışan diğer Schengen ülkeleriyle temas halinde olduklarını ve Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan inceleme sürecini desteklediklerini duyurdu.

Fransa Büyükelçiliği de konuya ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü belirtirken, Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen ise İstanbul Başkonsolosluğu bünyesinde gerçek başvuru sahiplerinin randevu alabilmesini kolaylaştıracak tedbirler uygulandığını açıkladı. Juen, vatandaşların vize işlemlerinde acenteler veya özel vize şirketleri yerine doğrudan resmi başvuru kanallarını kullanmaları gerektiğini söyledi.