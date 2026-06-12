Büyükçekmece'de başsavcılığın emanet kasası soyulmuştu! 2 şüpheli teslim oldu

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerden M.E. ve M.S. Gürcistan'a kaçak yollarla girmeye çalışırken yakalanmıştı. Burada bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan 2 şüpheli, Gürcistan sınır kapısına gelerek kendi rızalarıyla teslim oldu.

Hopa'da gözaltında tutulan şüphelilerin, işlemlerinin ardından İstanbul'a getirilerek adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

OLAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda kadrolu işçi olarak çalışan E.T'nin uzun süre işe gelmemesi üzerine, 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı harekete geçti.

Savcının talimatıyla emanet memuru K.D'ye açtırılan kasaların bomboş olduğu görüldü. Yapılan detaylı incelemede, adli dosyalara ait yaklaşık 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün kayıp olduğu belirlendi.

ALTINLARI MARKET ARABASIYLA TAŞIMIŞ, AİLESİYLE İNGİLTERE'YE KAÇMIŞ

Yapılan araştırmalarda, ana şüpheli E.T'nin adli emanetteki altın ve gümüşleri tek bir seferde market arabasına yükleyerek adliyeden çıkardığı kamera kayıtlarıyla tespit edildi.

E.T'nin, kasaların boşaltıldığının fark edilmesinden önce, 19 Kasım'da eşi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçakla İngiltere'ye kaçtığı belirlendi. Kaçan işçi E.T. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, kasalardan sorumlu olan emanet memuru K.D. gözaltına alındı ve "zimmet" suçundan tutuklandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR VE GÖZALTI

Polis ekipleri, kamera kayıtları ve incelemelerin ardından firari E.T'ye yardım eden kişileri yakalamak için 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda; E.T'nin kayınpederi, kayınvalidesi, kayınbiraderi, çalınan altınların yüklendiği araçta olduğu saptanan 1 kişi ve altınların bir kısmını teslim almak için gelen 1 kişi de dahil olmak üzere toplam 10 zanlı yakalandı.

Daha sonra 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla dosyadaki şüpheli sayısı 13'e yükseldi.

Şüphelilerden Ö.K, Z.V, E.İ.S, G.V. ve Y.E.K. tutuklandı, M.T, B.Ç. ve M.S. hakkında ev hapsi, Y.T, A.T, F.T, A.S. ve D.D. hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)