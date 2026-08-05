Büyük İskender'in silahlarını sakladığı tarihi mağarada verilen partilere tepki yağdı

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Karataş Mağarası, yüksek sesli partilerle gündeme gelmesinin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın gündemine girdi. Jeolog ve biyologlardan oluşan uzman ekip, 'D' grubu olarak sınıflandırılan mağaranın koruma statüsünü yeniden belirlemek üzere teknik inceleme başlattı.

BİN YIL KAPALI KALDI, AÇILINCA PARTİ MEKANI OLDU

M.S. 930 yılına kadar Aziz Paulos Mağarası olarak bilinen ve ardından bin 81 yıl kapalı tutulan mağara, 2011 yılında ziyarete açıldı. 500 metre uzunluğundaki mağaranın 213 metrelik bölümü turizme hizmet veriyor.

Mağara son dönemde yüksek sesli tekno partiler ve Antik Yunan temalı müzikli eğlencelerle tartışmaların odağına oturdu. 10 Ocak 2026'da mağara içinde düzenlenmesi planlanan tekno parti, yoğun tepkiler üzerine kamu kurumları tarafından iptal edilmişti.

YARASALAR VE SU KAYNAKLARI TEHDİT ALTINDA

Mağaranın şu anki koruma grubu olan 'D' sınıfı, belirgin jeolojik ya da ekolojik niteliği bulunmayan, flora ve fauna barındırmayan kovuklar için geçerli. Ancak mağarada yaşayan yarasa kolonileri, içerisindeki göl ve küçük bir şelale bulunması mevcut sınıflandırmayla çelişiyor.

Bakanlık bünyesinde görevlendirilen jeolog, biyolog ve uzmanlardan oluşan ekip sahada teknik inceleme başlattı. Hazırlanacak rapora göre mağaranın koruma grubu yeniden belirlenecek.

8 AĞUSTOS'TA YENİ ETKİNLİK DUYURULDU

Tartışmalar sürerken 8 Ağustos'ta düzenlenecek 'Temple of Rising' adlı Antik Yunan konseptli yeni bir etkinlik duyuruldu. Mağara işletmecileri müzikli etkinliklerin mağara içinde ya da yarasaların yaşam alanlarına yakın bölgelerde yapılmayacağını, organizasyonun mağara dışındaki işletmeye ait alanda gerçekleştirileceğini ifade etti.

İSKENDER'DEN AZİZ PAULOS'A EFSANELERİN MAĞARASI

Karataş ailesinin 1998 yılında ihaleyle satın aldığı 30 dönümlük arazide bulunan mağara, orman yüksek mühendisi Nasuh Karataş tarafından Turizm Bakanlığı izniyle restore edildi. Restorasyon sonrasında işletme amaçlı bir firmaya kiraya verildi.

Efsanelere göre Büyük İskender savaşta silahlarını bu mağarada sakladı ve askerlerini mağaranın çamuruyla tedavi ettirdi. Aziz Paulos'un ise M.S. 46 ve 47 yıllarında Aspendos'tan Yalvaç'a giderken Hristiyanlığı yaymak amacıyla çevre halkıyla bu mağarada iki kez toplantı yaptığı belirtiliyor.

(DHA)